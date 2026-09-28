Triều cường TP.HCM dự báo tiếp tục dâng cao

Chiều 28/9, dù TP.HCM không có mưa nhưng ảnh hưởng của triều cường khiến một số tuyến đường ở TP.HCM bị ngập, gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Trong đó, đoạn giao giữa đường Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt (phường Tân Mỹ, Quận 7 cũ) ngập nửa bánh xe, đoạn ngập kéo dài khoảng 200m từ cầu Ông Đội đến Hoàng Quốc Việt.

Tại đây, nước bắt đầu lên từ 16 giờ và tiếp tục dâng. Nhiều người đi xe máy phải di chuyển lên vỉa hè để tránh đoạn ngập.

Ảnh hưởng của triều cường khiến một số tuyến đường ở TP.HCM bị ngập.

Những ngày qua, một số tuyến đường ở TP.HCM như Phạm Hữu Lầu, Trần Xuân Soạn... cũng bị ngập do ảnh hưởng của triều cường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện từ ngày 28/9 đến 30/9 (tức 18-20/8 Âm lịch). Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè, mực nước đỉnh triều có thể đạt 1,6-1,65m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 0,05m.

Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều có thể đạt 1,75-1,85m, vượt báo động 3 khoảng 0,15-0,25m. Thời điểm xuất hiện đỉnh triều trong khoảng 6-8h và 17-19h.

Đỉnh triều cường tại TP.HCM dự báo đạt 1,6-1,85m từ ngày 28/9 đến 30/9, vượt mức báo động 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, kênh rạch, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và sinh hoạt của người dân TP.HCM.

Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường tại khu vực hạ lưu sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2. Người dân được khuyến cáo chủ động đề phòng ngập sâu, hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ ngập, đồng thời theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo ngập để có phương án ứng phó kịp thời.