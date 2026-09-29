Triều cường TP.HCM chạm đỉnh 1,67 m, người dân cần chú ý giờ tan tầm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 29/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-34 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin triều cường khu vực sông Sài Gòn. Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn.

Chiều 28/9, một số khu vực ở TP.HCM xuất hiện mưa. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong ngày 28/9, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm: Vũng Tàu (biển Đông) là 4 m; Nhà Bè (sông Đồng Điền) là 1,58 m, xấp xỉ báo động 3; Phú An (sông Sài Gòn) là 1,55 m dưới mức báo động 3 là 0,05 m; Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) là 1,67 m, trên báo động 3 là 0,08 m.

Dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh và rạch khu vực TP.HCM tiếp tục lên trong 1-2 ngày tới, sau xuống chậm. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện ngày 29-30/9 (tức 19-20/8 Âm lịch).

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,63-1,67 m, ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 là 0,07 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều 6-8h và 17-19h. Trạm Thủ Dầu Một 1,75-1,8 m, ở mức trên báo động 3 khoảng 0,15-0,2 m. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Cũng từ ngày 29-30/9, mực nước đỉnh triều vùng ven biển TP.HCM biến đổi chậm. Đỉnh triều cao nhất trạm Vũng Tàu khoảng từ 4-4,03 m; thời gian xuất hiện khoảng từ 15-17h và 3-5h.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.