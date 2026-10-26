Triều cường tại Vũng Tàu có thể đạt 4,3m vào ngày 29 và 30-10

Khu dân cư ven kênh Mương Chuối (xã Nhà Bè) bị ngập. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 25-10, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đã đạt 3,94m. Hôm nay, 26-10, mực nước lớn tại trạm hải văn Vũng Tàu có thể đạt 4-4,05m (xuất hiện vào khoảng 13 giờ đến 15 giờ).

Từ ngày 26 đến 27-10, mực nước ven biển Nam bộ tiếp tục ở mức cao và vẫn có xu hướng tăng. Mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,05-4,15m.

Cơ quan khí tượng dự báo, đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu có thể đạt tới 4,25-4,3m vào ngày 29 và 30-10.

Theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong đợt triều cường trước đó, trạm Vũng Tàu ghi nhận mực nước cao nhất 4,01m lúc 15 giờ 45 ngày 13-10. Nếu đạt mức dự báo là 4,25-4,3m vào cuối tháng 10, đỉnh triều sẽ cao hơn mức quan trắc này khoảng 0,24-0,29m.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, triều cường có khả năng gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển, ven sông và vùng ngoài đê bao. Người dân cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nhất là tại các cảng ra vào và bãi tắm.