Triều cường tại trạm Biên Hòa có khả năng vượt báo động 2

Tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), đỉnh triều cao rạng sáng 23-10 đạt mức 1,94m. Ảnh minh họa: Công Nghĩa

Theo cảnh báo, triều cường có thể gây ngập các khu vực trũng thấp ven sông Đồng Nai tại các xã, phường: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và các địa bàn lân cận.

Trên sông La Ngà, mực nước tại trạm Phú Hiệp xuống chậm, duy trì ở mức trên báo động 2 (105,5m). Tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai, mực nước dao động xấp xỉ báo động 1 (112m).

Cảnh báo mực nước các sông, suối trong hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức khá cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông, suối. Mưa lớn kết hợp với lũ có thể gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối tại một số địa bàn.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông La Ngà ở cấp 2, trên sông Đồng Nai ở cấp 1. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, đề phòng ngập lụt và chú ý an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại các khu vực ven sông, suối.