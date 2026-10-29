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Triều cường tại TPHCM tiếp tục cao, khu vực ven kênh rạch tái ngập

Mực nước đỉnh triều tại các trạm ở khu vực TPHCM chiều tối 29-10 dự báo tiếp tục vượt báo động 3 và có thể tái diễn mức cao trong ngày 30-10.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trieu-cuong-tai-tphcm-tiep-tuc-cao-khu-vuc-ven-kenh-rach-tai-ngap-post878989.html