Ngày 24-11, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ phát đi bản tin triều cường khu vực sông Sài Gòn. Theo dự báo, đỉnh triều cuối tháng 11 có khả năng xuất hiện vào ngày 25, 26-11 (ngày 17, 18-10 Âm lịch): tại trạm Phú An, Nhà Bè khoảng 1,63-1,68m; trạm Thủ Dầu Một khoảng 1,72-1,77m, trên mức báo động 3 khoảng 0,12-0,17m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và từ 16-18 giờ, có thể gây ngập úng tại những vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo triều cường cuối tháng 11 ở mức cao. Ảnh: MINH HẢI

Sở NN-MT TPHCM đã có Công văn số 41812 (ký ngày 22-11) gửi các sở, ban ngành, UBND xã, phường chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống ứng phó ngập do triều cường. UBND xã, phường thông báo thường xuyên về diễn biến của đợt triều cường trên phương tiện truyền thông; chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát đê bao, kè, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, gia cố đê bao, bờ ao xung yếu, không để xảy ra tình trạng tràn đê bao, bờ ao.

Sở xây dựng TPHCM, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Quản lý Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với UBND xã, phường chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí đê bao, kè cống, vận hành hiệu quả các cửa xả.

Phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập do triều cường gây ra.

Chủ đầu tư dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi chủ động tổ chức kiểm tra, bố trí lực lượng ứng trực tại hiện trường và điều tiết, vận hành công trình, hạng mục công trình của dự án; sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh do triều cường trong khu vực thuộc dự án…