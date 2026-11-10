Triều cường tại nhiều khu vực ven biển có xu hướng tăng. Ảnh mình họa. Nguồn: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, triều cường tại nhiều khu vực ven biển có xu hướng tăng trong vài ngày tới, sau đó giàm.

Cụ thể, từ ngày 10-17/11, mực nước tại ven biển Bắc Bộ đang ở triều thấp, có xu hướng tăng đến ngày 14/11, sau giảm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Hòn Dấu (Hải Phòng) có khả năng đạt từ 3,37-3,9m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5-8h.

Cùng với đó, triều cường ven biển Trung Bộ cũng có xu hướng tăng từ ngày 10-12/11, sau giảm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Quy Nhơn (thuộc tỉnh Bình Định cũ nay là tỉnh Gia Lai) có khả năng đạt từ 2,25m - 2,31m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 22h - 23h50. Dự báo, từ ngày 13 - 17/11, mực nước tại ven biển Trung Bộ có xu thế giảm.

Đối với triều cường ở ven biển Đông Nam Bộ, có xu hướng tăng đến ngày 13/11, sau giảm, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 3,98 - 4,03m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 00-2h.

Dự báo xa hơn, theo ông Bùi Mạnh Hà, Trưởng phòng Dự báo Hải văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 11/2026 đến hết tháng 6/2027, thủy triều tại trạm Vũng Tàu đạt đỉnh trong tháng 11-12/2026, sau đó giảm dần.

Cụ thể, từ tháng 11-12, mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu vào khoảng 4,2-4,25m. Tháng 1-2/2027, đỉnh triều tại Vũng Tàu vào khoảng 4,1m (thấp hơn cùng kỳ năm 2026 khoảng 0,1m). Từ tháng 3-6 đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu vào khoảng 3,84- 4,02m (cao hơn cùng kỳ năm 2026 khoảng 0,13m).

"Trong tháng 11-12/2026 và tháng 1-2/2027, khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ (bao gồm cả trạm Vũng Tàu và tại các cửa sông ven biển phía Đông của Nam Bộ) cần phải lưu ý nước dâng do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, nước dâng có thể đạt 0,1-0,3m", Trưởng phòng Bùi Mạnh Hà lưu ý.

Ngoài ra đỉnh triều tại các khu vực cửa sông có sự biến động. Tại trạm Vàm Kênh trên sông Tiền, đỉnh triều đạt đỉnh trong tháng 11- 12/2026 và ở mức 1,5-1,66m (xấp xỉ cùng kỳ năm 2025). Tháng 1-3/2027, đỉnh triều tại Vàm Kênh vào khoảng 1,41-1,49m (xấp xỉ cùng kỳ năm 2026). Tháng 4-6/2027, đỉnh triều tại Vàm Kênh vào khoảng 1,1-1,33m (thấp hơn cùng kỳ năm 2026 khoảng 0,05m).

Tại trạm Trần Đề thuộc nhánh sông Hậu, đỉnh triều có xu hướng tăng và đạt đỉnh trong tháng 1-3/2027, sau đó giảm dần. Từ tháng 11/2026 đến tháng 3/2027 mực nước triều cao nhất tại trạm Trần Đề dao động từ 1,86m đến 1,99m (cao hơn cùng kỳ năm 2026 khoảng 0,10m). Tháng 4-6/2027, đỉnh triều tại trạm Trần Đề vào khoảng 1,74-1,81m (thấp hơn cùng kỳ năm 2026 khoảng 0,07m).

Tại trạm Xẻo Rô thuộc vùng ven biển Tây, trong tháng 11-12/2026, mực nước triều cao nhất tại trạm Xẻo Rô vào khoảng 0,87-1m (xấp xỉ cùng kỳ năm trước khoảng 0,01m). Tháng 1-2/2027, đỉnh triều tại Xẻo Rô vào khoảng 0,62-0,80m (thấp hơn cùng kỳ năm 2026 khoảng 0,10m). Tháng 3-4, đỉnh triều tại Xẻo Rô vào khoảng 0,50-0,62m (thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 0,07m). Tháng 5-6, đỉnh triều tại Xẻo Rô vào khoảng 0,64-0,73m (thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 0,06m).

Các chuyên gia về thủy văn lưu ý, triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông ở khu vực. Thời điểm chiều tối và đêm, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian triều cường cao. Ngoài ra, triều cường cao còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình.