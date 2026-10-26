Triều cường tại Biên Hòa vượt báo động 2, duy trì ở mức cao trong những ngày tới

Đỉnh triều cao trên sông Đồng Nai trong ngày 26-10 xuất hiện lúc 17h30 là 2,01m (trên mức báo động 2). Ảnh: Công Nghĩa

Dự báo trong 24 giờ tới tại trạm Phú Hiệp, mực nước giảm dần và xuống dưới mức báo động 2. Riêng mực nước đỉnh triều tại trạm Biên Hòa dự báo duy trì trên mức báo động 2 (2m) trong các ngày 27 đến 29-10 (nhằm ngày 18 đến 20 tháng 9 Âm lịch). Thời gian xuất hiện vào lúc 5-7h và 18-20h trong ngày.

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo, các khu vực trũng thấp ven sông La Ngà thuộc các địa bàn Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và vùng lân cận có nguy cơ ngập do lũ. Tại hạ lưu sông Đồng Nai, các khu vực ven sông thuộc Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và vùng lân cận có nguy cơ ngập do triều cường.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông La Ngà và sông Đồng Nai ở cấp 2.

Người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối và các khu vực trũng thấp. Mực nước sông, suối ở mức cao cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao thông thủy và nuôi trồng thủy sản.