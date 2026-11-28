Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường thuộc khu vực phường Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

Tại giao lộ Hai Bà Trưng - Văn Công Khai (phường Thủ Dầu Một), nước triều theo cống gây ngập mặt đường. Ảnh: DUY TRẦN

Nhiều tuyến kênh rạch, nước sông tràn bờ, ngập từ 10-30cm. Ảnh: DUY TRÂN

Clip: Triều cường sông Sài Gòn gây ngập nhiều tuyến đường ven sông tại phường Thủ Dầu Một

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TPHCM đang rơi vào đợt triều cường, với đỉnh cao nhất trong các ngày từ 25 đến 27-11. Trong đó, mực nước tại trạm Phú An chạm mức 1,64m và trạm Nhà Bè đạt 1,59m, đều vượt mức báo động 3.

Nước triều dâng tràn vào nhà dân trên đường Trần Tử Bình (phường Thủ Dầu Một). Ảnh: DUY TRẦN

Ngày 28-11, mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè vẫn dao động từ 1,45m đến 1,55m tùy khung giờ triều lên vào sáng sớm và chiều tối. Dự báo, mực nước tại các trạm này sẽ tiếp tục duy trì ở mức xấp xỉ báo động 1 đến hết ngày 29-11.

Tiểu thương phải kê hàng hóa lên cao để tránh hư hỏng. Ảnh: DUY TRẦN

Trước đó, cơn mưa lớn vào tối 27-11, kết hợp thời điểm triều cường đạt đỉnh, khiến nhiều tuyến đường ở khu Đông TPHCM ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Quốc lộ 1 đoạn dưới chân cầu vượt Ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình) bị ngập: Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại khu vực gần chợ đầu mối Thủ Đức (phường Tam Bình) mưa nặng hạt khiến nhiều tuyến đường, hẻm bị ngập sâu. Đoạn dưới chân cầu vượt Ngã tư Bình Phước có nơi ngập khoảng nửa mét, giao thông ùn ứ kéo dài.

Nước ngập còn tràn vào các con hẻm dọc quốc lộ 1, khu vực gần chợ đầu mối Thủ Đức, gây ảnh hưởng đến nhà dân và các cửa hàng kinh doanh.

Các quầy bán trái cây tại chợ Thủ Đức bị nước ngập. Ảnh: QUỐC HÙNG