Triều cường sông Đồng Nai vượt kỷ lục, một số tuyến đường bị ngập
Chiều 10-10, triều cường sông Đồng Nai dâng cao nhất trong hơn 50 năm qua khiến nhiều tuyến đường, nhà dân khu vực ven sông bị ngập.
Tại phường Trấn Biên, triều cường sông Đồng Nai dâng cao khiến một đoạn đường Nguyễn Văn Trị (đoạn từ đình Tân Lân đến chợ Biên Hòa) bị ngập lênh láng. Đoạn đường bị ngập dài khoảng 300m với nơi ngập sâu nhất khoảng 30cm. Một số hộ kinh doanh bên tuyến đường này phải kê cao hàng hóa, người dân dùng các vật dụng ngăn nước và rác tràn vào nhà.
Tại phường Tam Hiệp, một số khu vực ven sông Cái cũng bị ngập sâu do triều cường dâng cao. Nhiều tuyến đường, nhà dân khu vực ven sông bị ngập nặng. Đến khoảng 19h cùng ngày, nước tại các khu vực bị ngập bắt đầu rút nhưng một số khu vực vẫn còn bị ngập nhẹ.
Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết: Vào lúc 5h ngày 10-10, mực nước tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai đạt 2,19m, bằng đỉnh triều ghi nhận năm 2000. Đến khoảng 17h cùng ngày, mực nước lên 2,20m, cao hơn đỉnh triều cường năm 2000 khoảng 1cm và đạt báo động 3. Theo ông Huy, đây là mức cao nhất ghi nhận trong chuỗi số liệu theo dõi từ sau năm 1975 đến nay.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, triều cường tại trạm Biên Hòa còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Trong đó, ngày 11-10, mực nước được dự báo có thể đạt 2,23m, cao hơn báo động 3 khoảng 3cm.
Cũng trong chiều 10-10, Thủy điện Trị An đã giảm lượng nước xả qua đập tràn. Theo thông báo, đến 8h ngày 11-10, lưu lượng xả qua đập tràn sẽ tiếp tục giảm từ 732m³/s xuống 586m³/s.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202610/trieu-cuong-song-dong-nai-vuot-ky-luc-mot-so-tuyen-duong-bi-ngap-d261086/