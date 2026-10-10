Triều cường sông Đồng Nai vượt kỷ lục, một số tuyến đường bị ngập

Một đoạn của đường Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên bị ngập do triều cường sông Đồng Nai dâng cao trong chiều ngày 10-10. Ảnh: Phạm Tùng

Tại phường Trấn Biên, triều cường sông Đồng Nai dâng cao khiến một đoạn đường Nguyễn Văn Trị (đoạn từ đình Tân Lân đến chợ Biên Hòa) bị ngập lênh láng. Đoạn đường bị ngập dài khoảng 300m với nơi ngập sâu nhất khoảng 30cm. Một số hộ kinh doanh bên tuyến đường này phải kê cao hàng hóa, người dân dùng các vật dụng ngăn nước và rác tràn vào nhà.

Trên đường Nguyễn Văn Trị, nơi ngập sâu nhất trong chiều ngày 10-10 ghi nhận khoảng 30cm. Ảnh: Phạm Tùng

Tại phường Tam Hiệp, một số khu vực ven sông Cái cũng bị ngập sâu do triều cường dâng cao. Nhiều tuyến đường, nhà dân khu vực ven sông bị ngập nặng. Đến khoảng 19h cùng ngày, nước tại các khu vực bị ngập bắt đầu rút nhưng một số khu vực vẫn còn bị ngập nhẹ.

Đến khoảng 18h ngày 10-10, một đoạn của đường Nguyễn Văn Trị vẫn bị ngập. Ảnh: Phạm Tùng

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết: Vào lúc 5h ngày 10-10, mực nước tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai đạt 2,19m, bằng đỉnh triều ghi nhận năm 2000. Đến khoảng 17h cùng ngày, mực nước lên 2,20m, cao hơn đỉnh triều cường năm 2000 khoảng 1cm và đạt báo động 3. Theo ông Huy, đây là mức cao nhất ghi nhận trong chuỗi số liệu theo dõi từ sau năm 1975 đến nay.

Một tuyến đường tại khu dân cư trên địa bàn phường Tam Hiệp bị ngập do triều cường sông Cái dâng cao. Ảnh: CTV

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, triều cường tại trạm Biên Hòa còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Trong đó, ngày 11-10, mực nước được dự báo có thể đạt 2,23m, cao hơn báo động 3 khoảng 3cm.

Cũng trong chiều 10-10, Thủy điện Trị An đã giảm lượng nước xả qua đập tràn. Theo thông báo, đến 8h ngày 11-10, lưu lượng xả qua đập tràn sẽ tiếp tục giảm từ 732m³/s xuống 586m³/s.