Triều cường sông Đồng Nai lên báo động III, thủy điện Trị An giảm xả lũ

Triều cường sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa chiều ngày 10/10 lên xấp xỉ báo động 3. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Triều cường trên sông Đồng Nai đang lên nhanh và ở mức báo động 3. Để giảm ảnh hưởng cho vùng hạ du, Công ty thủy điện Trị An liên tục điều chỉnh giảm lưu lượng xả lũ qua đập tràn.

Theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai, triều cường trên sông Đồng Nai đo được vào sáng 10/10 là 2,19m (dưới mức báo động 3 là 0,01m).

Dự báo từ ngày 10 đến ngày 12/10, đỉnh triều sẽ đạt trên 2,2m, ở mức báo động 3.

Do thủy triều lên cao, cùng việc thủy điện Trị An đang xả lũ, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng, thấp hạ du sông Đồng Nai, các xã phường có thể ảnh hưởng gồm: Trị An, Tân An, Tân Triều, Trảng Dài, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An, cùng các địa bàn lân cận.

Đài khí tượng thủy văn thành phố Đồng Nai, cho biết cảnh báo cấp độ thiên tai do lũ tại hạ du sông Đồng Nai là cấp 3.

Cũng trong ngày 10/10, Công ty thủy điện Trị An liên tục thông báo và điều chỉnh lưu lượng xả lũ qua đập tràn do mực nước hạ du sông Đồng Nai đang lên cao.

Theo đó, lúc 14 giờ, ngày 10/10, thủy điện Trị An giảm lưu lượng xả lũ qua đập tràn từ 879 m3/s xuống 732 m3/s. Đến 8 giờ, ngày 11/10, đơn vị vận hành tiếp tục giảm xả lũ qua đập tràn xuống 586 m3/s.

Tổng lưu lượng nước xuống hạ du gồm cả chạy máy và xả tràn sau khi điều chỉnh giảm còn khoảng 1.386 m3/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ thủy điện Trị An và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn./.