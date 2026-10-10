Triều cường sông Đồng Nai lập đỉnh cao nhất từ năm 1975, nhiều nơi ngập sâu

Chiều 10/10, triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều khu vực ven sông Đồng Nai thuộc TP Đồng Nai bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.

Nước dâng cao người dân đi lại khó khăn.

Ghi nhận của PV tại khu vực ven sông Cái, phường Tam Hiệp (khu vực Tân Mai cũ), nhiều đoạn đường bị ngập, nước tràn qua cửa nhà dân.

Đây là khu vực có địa hình thấp, thường xuyên chịu ảnh hưởng mỗi khi triều cường lên cao. Do đó, nhiều hộ đã chuẩn bị sẵn rào chắn trước cửa để hạn chế nước tràn vào nhà.

Tuy nhiên, trước đợt triều cường dâng mạnh chiều 10/10, một số vị trí vẫn bị nước vượt qua rào chắn, tràn vào bên trong, làm ướt đồ đạc và ảnh hưởng đến tài sản. Người dân phải hỗ trợ nhau kê cao vật dụng, di chuyển những đồ đạc có giá trị đến nơi khô ráo để hạn chế thiệt hại.

Video: Triều cường dâng gây ngập nhiều nơi ở ven sông Đồng Nai

Không chỉ khu vực ven sông Cái, tại phường Trấn Biên, nước sông Đồng Nai dâng cao cũng gây ngập đường Nguyễn Văn Trị, đoạn từ đình Tân Lân đến chợ Biên Hòa.

Theo ghi nhận, khoảng 300m đường bị nước bao phủ, có nơi ngập sâu khoảng 30 - 40cm. Nước tràn lên mặt đường khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Một số hộ kinh doanh phải kê cao hàng hóa, trong khi người dân sử dụng các vật dụng để ngăn nước và rác tràn vào nhà.

Triều cường dâng vào giờ tan tầm khiến học sinh, người lao động khó khăn khi di chuyển.

Bà Nguyễn Thị Dân, người dân phường Trấn Biên cho biết, chiều cùng ngày, khi di chuyển từ khu vực gần cầu Hóa An về khu vực gần trụ sở UBND TP Đồng Nai qua đường Nguyễn Văn Trị, bà gặp đoạn đường ngập sâu, nước lên khoảng một phần bánh xe.

Theo bà Dân, ngay trong buổi sáng, khi đi tập thể dục, bà cũng gặp tình trạng ngập nước tại khu vực này. Triều cường lên xuống trong ngày khiến việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng, nhất là tại những đoạn đường thấp ven sông.

Một số người dân sống gần khu vực ngập cho biết, nước dâng khá nhanh vào chiều tối. Trước nguy cơ mực nước tiếp tục lên cao trong đêm, các hộ đã chủ động kê đồ đạc, kiểm tra rào chắn và chuẩn bị phương án ứng phó nhằm hạn chế nước tràn vào nhà.

Người dân dùng bạt ngăn chặn nước vào nhà.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, cho biết lúc 5h ngày 10/10, mực nước tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai đạt 2,19m, bằng đỉnh triều từng ghi nhận vào năm 2000.

Đến khoảng 17h cùng ngày, mực nước tiếp tục dâng lên 2,20m, cao hơn đỉnh năm 2000 khoảng 1cm và đạt mức báo động 3. Đây là mực nước cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc từ sau năm 1975 đến nay.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Đồng Nai, triều cường tại trạm Biên Hòa được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong những ngày tới.

Đáng chú ý, ngày 11/10, mực nước có thể đạt 2,23m, cao hơn báo động 3 khoảng 3cm. Diễn biến này tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tình trạng ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân, đặc biệt vào các khung giờ triều lên cao.

Người dân Đồng Nai khu vực ven sông đang bắt đầu kê đồ đạc lên cao.

Trong khi đó, chiều 10/10, Thủy điện Trị An đã giảm lưu lượng nước xả qua đập tràn. Theo thông báo phát lúc 16h cùng ngày, đến 8h ngày 11/10, lưu lượng xả qua đập tràn dự kiến tiếp tục giảm từ 732m³/s xuống còn 586m³/s.

Trước diễn biến triều cường vượt đỉnh lịch sử và dự báo tiếp tục lên cao, người dân tại các khu vực thường xuyên ngập úng được khuyến cáo chủ động kê cao tài sản, kiểm tra các vị trí ngăn nước, theo dõi thông tin dự báo thủy văn và hạn chế di chuyển qua những đoạn đường ngập sâu.

Các hộ dân ven sông cũng cần đề phòng nước dâng nhanh vào chiều tối và ban đêm, chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Người dân tát nước ra khỏi nhà trong đợt triều cường "lịch sử".

Một số con hẻm tại phường Tam Hiệp chìm trong biển nước.

Nước dâng cao, người dân phải kê đồ đạc và ngồi lên cao.

Nước tiếp tục tràn vào nhiều nhà dân ở ven sông Đồng Nai.

Một khu phố nước ngập lênh láng.

Nhiều khu vực nhà dân được rào chắn ngăn nước.

Người dân khổ sở di chuyển trong nước ngập.

Chủ tiệm tạp hóa vừa bán hàng, vừa tát nước.

Triều cường dâng khiến việc di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Người dân chủ động bọc xe ô tô để tránh ngập gây hư hỏng.