Triều cường sông Đồng Nai đang lên cao, thủy điện Trị An giảm xả lũ

Thủy điện Trị An.

Công ty thủy điện Tri An cho biết, lúc 8 ngày 28/9, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,097 m; lưu lượng nước về hồ 1.300 m3 /s; lưu lượng nước xả qua đập tràn 276 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện 771 m3/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc thang trên thượng nguồn và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa đang ở mức cao, Công ty tiến hành giảm lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa.

Theo đó, lúc 14 giờ, ngày 28/9 Công ty thủy điện Trị An giảm lưu lượng xả qua đập tràn xuống còn 146 m3/s; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du 606 m3/s đến 946 m3/s (tùy theo phương thức huy động của điều độ Quốc gia).

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Trị An, mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, Công ty thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, mực nước sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hà sẽ đạt 2m (ngang mức báo động II) thời điểm 18 giờ 30 phút ngày 28/9.

Mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài (thượng nguồn hồ thủy điện Trị An) đạt đạt 112,01m (trên mức báo động II).

Do triều cường lên cao, kết hợp mưa lớn và thủy điện đang xả lũ, đề phòng ngập úng vùng trũng thấp, ven sông.