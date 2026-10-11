Triều cường sông Đồng Nai dâng cao, thủy điện Trị An giảm lượng xả lũ

Từ 8 giờ sáng 11/10, Thủy điện Trị An giảm lượng nước xả qua đập tràn xuống còn 586m³/s. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo ghi nhận, sáng 11/10, triều cường sông Đồng Nai dâng cao khiến một số vùng trũng ven sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai ngập, nước tràn vào nhiều tuyến đường, nhà người dân, ảnh hưởng đến cuộc sống.

Tại phường Tam Hiệp, khoảng 4 giờ sáng triều cường bắt đầu lên và đạt đỉnh khoảng 5 giờ. Nước dâng cao khiến một số tuyến hẻm dân sinh ngập từ 30 đến 50cm. Nước tràn vào nhà nhiều hộ dân, khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Để ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại, nhiều hộ dân đã chủ động kê cao đồ đạc, dùng bạt chắn trước cửa nhằm không để nước tràn vào nhà. Sau khi đạt đỉnh, đến khoảng 6 giờ, nước đã rút nhiều.

Triều cường sông Đồng Nai dâng cao gây ngập tại phường Tam Hiệp sáng 11/10. (Ảnh: CTV)

Còn tại đường Nguyễn Văn Trị, khu vực gần chợ Biên Hòa, phường Trấn Biên, triều cường sông Đồng Nai dâng cao khiến một đoạn đường bị ngập cục bộ. Tuy nhiên, nước không dâng cao bằng chiều qua 10/10.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, đỉnh triều sáng 11/10 tại trạm Biên Hòa (trên sông Đồng Nai) đạt 2,17m, thấp hơn báo động 3 khoảng 3cm.

Dự báo, trong ngày 11/10, đỉnh triều tại trạm Biên Hòa có khả năng lên khoảng 2,25m, cao hơn mức báo động 3 khoảng 5cm. Tiếp đó, ngày 12/10, mực nước dự báo ở mức 2,22m, cao hơn báo động 3 khoảng 2cm.

Đỉnh triều sáng 11/10 tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai đạt 2,17m. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Đỉnh triều được dự báo trong khoảng 6 giờ đến 9 giờ và 18 giờ đến 20 giờ. Các khu vực trũng thấp ven hạ lưu sông Đồng Nai có nguy cơ ngập do triều cường.

Trong khi đó, từ 8 giờ sáng 11/10, Công ty Thủy điện Trị An, phường Trị An, thành phố Đồng Nai, giảm lượng nước xả qua đập tràn xuống còn 586m³/s; lưu lượng qua tua-bin phát điện từ 460-800m³/s. Tổng lưu lượng nước xuống hạ du từ 1.046-1.386m³/s.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, chiều 10/10, mực nước tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai lên 2,20m, đạt báo động 3 và cao hơn đỉnh triều ghi nhận năm 2000 khoảng 1cm. Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho rằng, đây là mức cao nhất ghi nhận trong chuỗi số liệu theo dõi từ sau năm 1975 đến nay.