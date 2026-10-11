Triều cường sông Cái dâng cao, khu dân cư tại phường Tam Hiệp bị ngập cục bộ

Đến khoảng 7h sáng 11-10, một số vị trí trên đường Huỳnh Văn Hớn, đoạn qua khu phố Tân Mai, phường Tam Hiệp vẫn còn bị ngập cục bộ. Ảnh: Phạm Tùng

Theo người dân, khoảng 3h sáng 11-10, do triều cường sông Cái dâng cao, nước bắt đầu tràn vào một số khu vực tại khu phố Tân Mai, phường Tam Hiệp. Tuyến đường Huỳnh Văn Hớn bị ngập sâu, nước cũng tràn vào nhà một số hộ dân. Một số vị trí, nước ngập sâu từ 30-50cm. Người dân đã chuẩn bị bao cát ngăn phía ngoài hàng rào nhưng do triều cường dâng cao, nước vẫn tràn vào nhà.

Một tuyến đường hẻm nối với đường Huỳnh Văn Hớn, khu phố Tân Mai, phường Tam Hiệp bị ngập do triều cường dâng cao. Ảnh: Phạm Tùng

Đến khoảng 5h cùng ngày, nước bắt đầu rút dần, tuy nhiên, một số điểm trên đường Huỳnh Văn Hớn vẫn bị ngập cục bộ. Theo người dân, đây là lần ngập sâu nhất do ảnh hưởng của triều cường sông Cái trong nhiều năm qua.

Một hộ dân ven đường Huỳnh Văn Hớn, khu phố Tân Mai, phường Tam Hiệp dùng bao tải cát đắp dọc hàng rào để ngăn nước tràn vào nhà. Ảnh: Phạm Tùng

Trước đó, trong ngày 10-10, số liệu của Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho thấy mực nước tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai lúc 17h cùng ngày lên 2,2m, cao hơn đỉnh triều cường năm 2000 khoảng 1cm và đạt báo động 3. Đây là mức cao nhất ghi nhận trong chuỗi số liệu theo dõi từ sau năm 1975 đến nay. Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, triều cường tại trạm Biên Hòa còn duy trì ở mức cao trong những ngày tới. Trong đó, ngày 11-10, mực nước được dự báo có thể đạt 2,23m, cao hơn báo động 3 khoảng 3cm.