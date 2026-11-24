Triều cường Rằm tháng 10 âm lịch dự báo tiếp tục gây ngập trên diện rộng.

Theo dự báo, đỉnh triều đợt này tại khu vực cuối nguồn cao hơn từ 5 - 10 cm so với đỉnh triều ngày 1-10 âm lịch vừa qua. Riêng khu vực phía Tây Nam, đỉnh triều thấp hơn từ 3 - 5 cm.

Trước diễn biến trên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cảnh báo triều cường ở mức cao có thể gây ngập lụt diện rộng tại các khu vực trũng, thấp, ven sông, ngoài đê bao thuộc phía Tây Nam và khu vực cuối nguồn của tỉnh.

Một số địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng gồm: Phường Cao Lãnh, Sa Đéc, Mỹ Ngãi, Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Trung An, Mỹ Tho, Thới Sơn; các xã Lấp Vò, Lai Vung, Bình Hàng Trung, Tân Nhuận Đông, Tân Dương, Thanh Bình, Cái Bè, Ngũ Hiệp, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Tân Phú Đông...

Thời gian ngập dự báo tập trung vào hai khung giờ từ 3 - 7 giờ và 17 - 21 giờ hằng ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 30-11. Độ sâu ngập lớn nhất tại các khu vực đất tự nhiên, không có đê bao, có thể từ 0,5 - 1 m. Ngoài ra, tại những khu vực bị ngập còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

Tình trạng ngập lụt có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, vườn cây ăn trái, giao thông và sinh hoạt của người dân; đồng thời, đe dọa các khu vực có đê bao thấp, yếu, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội.