Triều cường ở TPHCM dâng cao, đề phòng ngập úng vùng trũng thấp

Mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn đang dâng cao theo chu kỳ triều cường

Theo công văn, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn đang dâng cao theo chu kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch.

Cụ thể, ngày 7-11, tại trạm Phú An (lúc 3 giờ), mực nước đạt 1,54m, trạm Thủ Dầu Một (lúc 4 giờ 30) đạt 1,72m. Ngày 8-11, trạm Phú An (lúc 3 giờ) đạt 1,60m, trạm Thủ Dầu Một (lúc 4 giờ 30) đạt 1,78m. Ngày 9-11, trạm Phú An (lúc 16 giờ 30) đạt 1,66m, trạm Thủ Dầu Một (lúc 18 giờ) đạt 1,78m. Ngày 10-11, trạm Phú An (lúc 17 giờ 30) đạt 1,67m, trạm Thủ Dầu Một (lúc 19 giờ) đạt 1,78m.

Dự báo, triều cường đầu tháng 10 Âm lịch duy trì ở mức cao, cần đề phòng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Dự báo triều cường đầu tháng 11 tại TPHCM ở mức cao, cần chủ động phương án ứng phó. Ảnh: MINH HẢI

Sở NN-MT TPHCM đề nghị các sở, ngành và UBND các phường, xã sẵn sàng triển khai phương án ứng phó đợt triều cường này.

Theo đó, các đơn vị cần tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống đê bao, bờ ao, kè, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, gia cố theo phương châm “4 tại chỗ”; không để xảy ra tình trạng tràn đê bao, bờ ao.

Riêng UBND các xã ven sông lớn, nơi thường xuyên chịu tác động trực tiếp của triều cường, phải nắm chắc diễn biến mực nước. Khi xảy ra sự cố, báo cáo nhanh về Sở NN-MT TPHCM để phối hợp xử lý kịp thời.

Song song đó, Sở Xây dựng TPHCM, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, Trung tâm quản lý Giao thông và hạ tầng… phối hợp UBND các xã, phường sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý sự cố tại các vị trí đê bao, bờ ao, cống kiểm soát triều.

Các đơn vị cũng phối hợp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy bố trí máy bơm di động nhằm kịp thời khắc phục các điểm ngập úng.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, Công ty thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa căn cứ tình hình thời tiết, mực nước hồ, lưu lượng về hồ... để chủ động phối hợp vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình, giảm ngập lụt cho vùng hạ du, tránh phát sinh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp với xả lũ.