Triều cường ở Cần Thơ lên mức báo động III

triều cường tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 26/9, Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết, mực nước triều tại trạm Cần Thơ đã đạt mức báo động III và dự báo tiếp tục tăng nhanh trong những ngày tới, với đỉnh triều cao nhất của đợt có khả năng đạt 2,28 m vào chiều 29/9, vượt báo động III 0,28 m.

Theo số liệu thực đo, lúc 5 giờ ngày 26/9, mực nước tại trạm Cần Thơ đạt 2 m, tăng 0,10 m so với mức 1,90 m ghi nhận lúc 4 giờ 30 phút ngày 25/9. Đây là lần đầu tiên trong đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch này mực nước tại trạm Cần Thơ chạm báo động III.

Đáng chú ý, mức nước thực tế sáng 26/9 thấp hơn mức 2,15 m mà Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo trong bản tin ngày 25/9 là 0,15 m. Đồng thời, dự báo đỉnh triều cao nhất của đợt cũng được cập nhật từ 2,33 m xuống còn 2,28 m.

Theo bản tin cập nhật ngày 26/9, chiều cùng ngày, đỉnh triều dự báo đạt khoảng 1,79 m lúc 16 giờ, thấp hơn BĐI 0,01 m. Từ ngày 27-29/9, mực nước tiếp tục tăng nhanh. Đỉnh triều ngày 27/9 dự báo đạt 2,10 m; ngày 28/9 đạt 2,20 m. Đỉnh cao nhất của đợt dự kiến xuất hiện lúc 17 giờ 30 phút ngày 29/9, đạt 2,28 m, vượt báo động III 0,28 m.

Sau thời điểm này, mực nước có xu hướng giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Ngày 30/9, đỉnh triều dự báo đạt 2,23 m; ngày 1/10 khoảng 2,13 m và ngày 2/10 khoảng 2,08 m.

Cơ quan khí tượng nhận định, mực nước sông Hậu đang lên nhanh, kết hợp với triều cường và mưa tại chỗ có thể gây ngập sâu tại khu vực Bình Thủy, Cái Khế; ngập cục bộ tại Ninh Kiều, Cái Răng và một số vùng trũng thấp, khu vực ngoài đê bao.

Trước diễn biến trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng đã ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động triển khai giải pháp ứng phó mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao trong những tháng cuối năm 2026. Công văn yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, thủy văn, chủ động phương án theo phương châm “bốn tại chỗ,” bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn thành phố theo dõi mưa lớn, lũ, triều cường; tăng cường dự báo, cảnh báo, đánh giá mức độ và phạm vi ảnh hưởng tại từng khu vực. Ngành chức năng đồng thời kiểm tra an toàn các công trình thủy lợi, đê, kè, công trình phòng, chống thiên tai, tiêu thoát nước; chủ động vận hành các cống ngăn triều, tổ chức bơm tiêu, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố được yêu cầu cập nhật liên tục tình hình thời tiết, thủy văn; dự báo, cảnh báo sớm về mực nước, đỉnh triều, mưa, lũ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giúp người dân chủ động phòng tránh. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về các đợt triều cường, nhất là trong các tháng 8, 9, 10 âm lịch, thông tin cụ thể khu vực, mức độ ngập và nguy cơ có thể xảy ra.

Công an thành phố được giao tăng cường lực lượng, phương tiện phân luồng, điều tiết giao thông, chủ động khắc phục sự cố và bảo đảm an toàn tại các đoạn đường có nguy cơ ngập sâu. Sở Xây dựng rà soát các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, khu dân cư có nguy cơ ngập; thống kê vị trí, mức độ ngập, đồng thời kiểm tra hệ thống thoát nước và xử lý các điểm cản trở dòng chảy.

Đối với ngành giáo dục, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, tránh đuối nước, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh; tổ chức phương án đưa đón học sinh trong thời gian mưa lớn, ngập lụt. Căn cứ tình hình thực tế, các trường có thể điều chỉnh thời gian đến trường, tan học; trường hợp cần thiết tham mưu cho học sinh nghỉ học tại khu vực ngập sâu, giao thông khó khăn.

Sở Công Thương phối hợp kiểm tra an toàn hệ thống điện, đặc biệt tại trường học, khu dân cư, khu vực ven sông, kênh, rạch và nơi có nguy cơ ngập sâu; chủ động xử lý sự cố, phòng ngừa rò rỉ điện, chập điện, điện giật. Ủy ban Nhân dân các xã, phường được yêu cầu kiểm tra hệ thống thoát nước, hố ga, đê bao, bờ bao; chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, không để bị động, bất ngờ; kịp thời báo cáo khi xảy ra tình huống vượt khả năng xử lý.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động ứng phó, nhất là trong khoảng thời gian từ ngày 27-30/9 khi mực nước được dự báo ở mức cao.

Đáng chú ý, đỉnh triều dự báo 2,28 m trong đợt này chỉ thấp hơn 0,01 m so với mức nước cao nhất từng ghi nhận tại Cần Thơ. Theo số liệu được Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ công bố, ngày 22/10/2025, mực nước tại trạm Thủy văn Cần Thơ từng đạt 2,29 m, vượt báo động III 0,29 m và phá kỷ lục 2,27 m được ghi nhận ngày 12/10/2022.

Với dự báo đỉnh triều tiếp tục ở mức rất cao, nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, tuyến đường giao thông và khu dân cư ven sông ở thành phố Cần Thơ được dự báo còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới./.