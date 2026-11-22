Đỉnh triều tại TP Hồ Chí Minh có thể vượt báo động 3 vào ngày 24 - 25/11.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ ngày 22/11 đến hết ngày 1/12, mực nước cao nhất trong ngày trên các sông, kênh rạch ở miền Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh sẽ tăng theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch. Tại TP Hồ Chí Minh, đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào thứ Ba hoặc thứ Tư (24 - 25/11).

Trong 10 ngày tới, Nam Bộ nhìn chung ít mưa, ban ngày trời nắng và nóng bức. Không khí lạnh có khả năng tăng cường xuống nước ta trong hai đợt, vào các ngày 23 - 24/11 và 27 - 28/11. Cũng trong hai khoảng thời gian này, các nhiễu động gây mưa có xu hướng hình thành và phát triển nhưng chỉ tác động yếu đến Nam Bộ.

Mưa có thể tăng nhẹ trên diện hẹp, tập trung chủ yếu ở bán đảo Cà Mau và khu vực dọc biên giới phía Tây. Người dân ở những khu vực này cần đề phòng mưa vừa cục bộ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng tại TP Hồ Chí Minh, hôm nay trời ít mây và có nắng, nhiệt độ ở mức 34 độ C. Từ ngày 23/11 đến 1/12, nhiệt độ cao nhất trong ngày dự báo dao động từ 32 - 34 độ C, thấp nhất từ 25 - 26 độ C. Thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông vào các ngày 23/11, 30/11 và 1/12. Trong các ngày 24 - 29/11, trời có mây và không mưa.

Dự báo thời tiết TP Hồ Chí Minh hôm nay và vài ngày tới. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia