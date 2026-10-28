Triều cường lên cao, khu dân cư Rạch Cùng ngập sâu trong nước

Đường Rạch Cùng thời điểm ngập sâu chỉ có thể đi bộ.

Rạch Cùng ở thời điểm 18 giờ ngày 28/10 mênh mông nước. So với đỉnh hôm qua 27/10, nước hôm nay cũng lên cao xấp xỉ. Ở đây, có rất nhiều người dân đã sống nhiều chục năm, chứng kiến biết bao con nước lớn nước ròng đều cho rằng, mực nước năm nay cao chưa từng thấy, khiến cho cuộc sống thường ngày bị đảo lộn.

Ông Nguyễn Trí Dũng, 74 tuổi, số nhà 105A Rạch Cùng, sống tại khu vực Rạch Cùng qua bốn thế hệ, chia sẻ, hồi nhỏ khu vực này còn không có ngập, nhà ông ở thông thoáng nhìn ra sông Cần Giuộc. Tuy nhiên, tình trạng ngập xuất hiện khoảng hai chục năm trở lại đây, có thể do người dân xây nhà cửa nhiều, tốc độ đô thị hóa cũng tăng lên.

Gia đình chuyển nhà về khu vực Rạch Cùng từ năm 1970, lúc bà Nguyễn Kim Dung (số nhà 105 Rạch Cùng) mới 10 tuổi. Bà cho biết, năm nay, bà đã 66 tuổi nhưng chưa từng chứng kiến đợt nước ngập cao như đợt này. Những thay đổi của mực nước qua nhiều năm hiện rõ trên con đường bà Dung đã đi lại suốt hơn nửa thế kỷ. Nước dâng không chỉ phủ mặt đường mà còn áp sát cửa nhà, buộc người dân phải tính trước cách ngăn nước và bảo vệ đồ đạc.

Tuyến đường Rạch Cùng ngập sâu kéo dài 500 m do triều cường lên cao chiều 28/10. Đây là một trong những điểm ngập nặng nhất khi có triều cường ở TP. Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Trên tuyến đường Rạch Cùng từ khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28/10, nước bắt đầu lên nhanh tại các điểm trũng trên tuyến đường chạy dọc khu dân cư. Ban đầu, một số đoạn ngập khoảng 30 cm, sau đó nước lan sang những đoạn cao hơn. Đến 17 giờ, phần lớn tuyến đường đã bị phủ kín; thời điểm triều lên cao nhất, khoảng 18 - 19 giờ, nơi ngập sâu nhất đạt 70 - 80 cm.

Tại các đoạn ngập sâu đường Rạch Cùng, người đi bộ phải dò từng bước vì không nhìn rõ mặt đường dưới làn nước đục. Trẻ em đi học về lội qua dòng nước, có em bị té ngã, khiến người dân không khỏi lo lắng. Cả tuyến đường ngập sâu kéo dài khiến việc đến trường, trở về nhà hay đi làm đều trở nên khó khăn, trong khi người dân gần như không thể làm gì ngoài chờ nước rút.

Theo bà Nguyễn Kim Dung, mỗi đợt triều lên, khoảng thời gian từ lúc nước bắt đầu tràn đường đến khi rút đủ để đi lại bình thường có thể kéo dài 6 - 7 tiếng, chủ yếu rơi vào buổi chiều tối. Đây cũng là lúc nhiều người tan ca, học sinh trở về nhà, nhu cầu đi lại tăng cao. Đường ngập khiến xe máy chết máy, người dân phải gửi xe bên ngoài hoặc chờ đợi; những gia đình ở sâu trong khu dân cư phải lội nước mới có thể về đến nhà.

Người dân chật vật di chuyển ở đầu tuyến đường Rạch Cùng chiều 28/10.

Tại khu dân cư Rạch Cùng, từ khoảng 16 giờ, người dân chuẩn bị tấm chắn trước cửa, chèn thêm bao cát hoặc giẻ vải vào khe hở để hạn chế nước tràn vào. Nhiều căn nhà đã xây bậc cao hoặc tường chắn cố định; một số ít nhà có nền cao nên giảm được ảnh hưởng. Cách ứng phó khác nhau nhưng đều xuất phát từ kinh nghiệm sau những lần nước tràn vào nhà, làm gián đoạn sinh hoạt.

Bà Trần Thị Thảo, người thuê trọ gần 20 năm trên đường Rạch Cùng, cho biết những đợt triều trước, do chưa kịp chuẩn bị, nước tràn vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Vì vậy, lần này bà chủ động làm tấm chắn từ sớm. Với nhiều hộ dân, chuẩn bị bao cát, chặn cửa hay kê cao đồ đạc đã trở thành việc phải làm trước mỗi kỳ triều cường.

Tình trạng ngập càng gây khó khăn khi trùng với giờ cao điểm tại khu vực phà Bến Đá, đầu tuyến đường Rạch Cùng. Khoảng 18 - 19 giờ, lượng người và xe máy đi lại đông, trong khi nước triều dâng cao, ngập quá nửa bánh xe. Các phương tiện lên xuống phà vì thế trở nên chật vật và nguy hiểm do trơn trượt; cả người và xe chờ qua bến Phú Định cũng phải ngâm trong nước ngập…

Khu dân cư Rạch Cùng, phường Bình Đông, là một trong những điểm ngập sâu thường xuyên mỗi khi triều cường dâng cao tại TP Hồ Chí Minh. Trong các đợt triều cường từ tháng 9 đến tháng 10, khu vực này nhiều lần chịu ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, trong ba ngày liên tiếp 26 - 28/10, Rạch Cùng tiếp tục trở thành điểm nóng về ngập do triều cường. Khu dân cư nằm sát sông Cần Giuộc, tuyến sông kết nối với hệ thống kênh rạch trong khu vực, khiến tình trạng ngập càng đáng chú ý khi mực nước triều dâng cao.

Đợt triều cường từ 26 - 28/10 tiếp tục gây ngập tại nhiều khu vực thấp trũng ở TP Hồ Chí Minh, đặc biệt tại những nơi ven sông, kênh rạch. Theo người dân Rạch Cùng, tình trạng ngập thường tái diễn từ khoảng tháng 8 âm lịch đến tháng giêng năm sau, mỗi tháng khoảng hai lần, vào đầu tháng và dịp rằm. Khi triều cường tiếp tục là nỗi lo thường trực, những người dân đã sống nhiều thế hệ tại đây mong muốn có giải pháp lâu dài để cải thiện điều kiện đi lại, hạn chế ngập và bảo đảm an toàn cho trẻ em, người đi phà cũng như sinh hoạt của cả khu dân cư.