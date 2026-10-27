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Triều cường lên cao gây ngập nặng nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP Hồ Chí Minh

Chiều 27/10/2026, triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường, khu dân cư trũng thấp phía Nam TP. Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và buôn bán của người dân.

Báo VietnamPlus
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Người dân Thành phố Hồ Chí Minh ở vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt địa bàn phía Nam đang phải sống chung với nước khi triều cường lên cao. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh ở vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt địa bàn phía Nam đang phải sống chung với nước khi triều cường lên cao. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nước ngập sâu do triều cường lên cao tràn vào nhà dân trên đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nước ngập sâu do triều cường lên cao tràn vào nhà dân trên đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đường Nguyễn Bình đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương ngập sâu biến thành sông do triều cường dâng cao chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đường Nguyễn Bình đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương ngập sâu biến thành sông do triều cường dâng cao chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các em nhỏ sống ở đường Nguyễn Bình hỗ trợ người đi đường có xe chết máy do triều cường. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các em nhỏ sống ở đường Nguyễn Bình hỗ trợ người đi đường có xe chết máy do triều cường. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Bình đoạn ngập gần nửa mét do triều cường lên cao chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Bình đoạn ngập gần nửa mét do triều cường lên cao chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đường Nguyễn Bình đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương ngập sâu biến thành sông, kéo dài 2 km, hầu như rất ít phương tiện di chuyển qua đây. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đường Nguyễn Bình đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương ngập sâu biến thành sông, kéo dài 2 km, hầu như rất ít phương tiện di chuyển qua đây. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Bình đoạn ngập gần nửa mét do triều cường lên cao chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Bình đoạn ngập gần nửa mét do triều cường lên cao chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/trieu-cuong-len-cao-gay-ngap-nang-nhieu-tuyen-duong-khu-dan-cu-o-tp-ho-chi-minh-post1144613.vnp