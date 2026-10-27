Triều cường lên cao gây ngập nặng nhiều tuyến đường, khu dân cư ở TP Hồ Chí Minh

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh ở vùng trũng thấp, ven sông, đặc biệt địa bàn phía Nam đang phải sống chung với nước khi triều cường lên cao. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Nước ngập sâu do triều cường lên cao tràn vào nhà dân trên đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đường Nguyễn Bình đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương ngập sâu biến thành sông do triều cường dâng cao chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các em nhỏ sống ở đường Nguyễn Bình hỗ trợ người đi đường có xe chết máy do triều cường. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Bình đoạn ngập gần nửa mét do triều cường lên cao chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đường Nguyễn Bình đoạn từ ngã tư Lê Văn Lương ngập sâu biến thành sông, kéo dài 2 km, hầu như rất ít phương tiện di chuyển qua đây. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Các phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Bình đoạn ngập gần nửa mét do triều cường lên cao chiều 27/10. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)