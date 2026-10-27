Triều cường lên cao 1,75 m, dân văn phòng TP.HCM thẫn thờ chờ nước rút

Triều cường dâng cao 1,75 m, tuyến đường phía nam TP.HCM ngập sâu Chiều 27/10, triều cường đạt 1,75 m. Nước dâng đến nửa bánh xe máy tại đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu và khu vực giao đường 15B vào giờ tan tầm.

Chiều 27/10, triều cường tại TP.HCM tiếp tục lên cao, gây ngập tại các khu vực trũng thấp ven sông. Nước dâng đúng khung giờ tan tầm, khiến việc đi lại của người dân và học sinh gặp nhiều trở ngại.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, tại đường Trần Xuân Soạn, nước bắt đầu dâng từ khoảng 17h, tràn lên mặt đường và làm ngập một số đoạn. Có nơi nước ngập hơn bánh xe máy. Một số đoạn ngập sâu khiến các phương tiện phải chạy chậm, dò đường hoặc tìm cách đi vòng.

Đến khoảng 18h, nước tiếp tục dâng tại đường Phạm Hữu Lầu, đặc biệt ở đoạn giao với đường 15B. Thời điểm này, lượng xe lưu thông đông do người dân tan sở, học sinh tan học. Đây là lần thứ 2 trong tuần đường Trần Xuân Soạn và Phạm Hữu Lầu rơi vào cảnh ngập do triều cường.

Nước dâng nửa bánh xe, nhiều phụ huynh, dân văn phòng phải dừng vào vị trí cao, chờ nước rút rồi mới tiếp tục hành trình, không mạo hiểm chạy xe qua đoạn ngập sâu. Nhiều hàng quán ven đường phải kê cao đồ để tránh nước tràn vào trong.

Lực lượng dân quân tự vệ phường giúp người dân dắt xe qua đoạn đường nước cao.

Tại đoạn ngập sâu, Công ty Thoát nước Đô thị TP.HCM (UDC) đặt biển cảnh báo, khuyến cáo người dân tránh cho phương tiện đi vào khu vực để hạn chế nguy cơ chết máy. Đỉnh triều đạt 1,75 m cũng khiến nhiều tuyến đường ở quận 7 và 2 cũ ngập sâu, giao thông ùn ứ như tại giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập; đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Calmette; khoảng 2 km đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận).

Thông tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn Nam bộ, chiều 27/10, mực nước tại trạm Phú An đạt 1,71 m lúc 18h, trạm Nhà Bè đạt 1,75 m lúc 17h và trạm Thủ Dầu Một đạt 1,86 m lúc 19h. Mực triều tại các trạm ở TP.HCM vượt báo động 3. Đến 19h, nước tại một số đoạn trên đường Trần Xuân Soạn và Phạm Hữu Lầu bắt đầu rút dần, người dân có thể tiếp tục hành trình.

Cơ quan khí tượng cảnh báo triều cao có thể gây ngập ở các khu vực thấp, ven sông. Người dân được khuyến cáo theo dõi tình hình triều cường, chủ động chọn lộ trình phù hợp và tránh đi vào đoạn ngập sâu.

Theo dự báo, từ chiều tối 27/10 đến ngày 28/10, mực nước đỉnh triều tại vùng ven biển TP.HCM tiếp tục lên chậm và duy trì ở mức cao. Tại trạm Vũng Tàu, đỉnh triều được dự báo đạt 4,06-4,11 m, xuất hiện trong hai khung giờ: 14h30-5h30 và 1h30-2h30.