Triều cường hạ lưu sông Đồng Nai lên cao xấp xỉ báo động 2

Mực nước tại hạ lưu sông Đồng Nai đang tiếp tục lên cao do triều cường. Ảnh minh họa: Kim Liễu

Tại trạm Biên Hòa, đỉnh triều rạng sáng 7-10 đạt 1,84m, vượt báo động 1 là 0,04m. Trước đó, đỉnh triều ngày 6-10 đạt 1,66m, thấp hơn báo động 1 khoảng 0,14m.

Với dự báo mực nước tiếp tục lên cao, các khu vực trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai có nguy cơ ngập do triều cường. Các địa bàn được cảnh báo gồm: Trị An, Tân An, Trảng Dài, Tân Triều, Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An và khu vực lân cận.

Trên sông La Ngà mực nước cao hơn báo động 2 tới 0,47m. Ảnh minh họa: Đăng Tùng

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cũng cho biết, hiện mực nước trên các sông, suối thuộc hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Lúc 13h ngày 7-10, mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai đạt 112,13m, cao hơn báo động 1 là 0,13m. Tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà, mực nước đạt 105,97m, cao hơn báo động 2 tới 0,47m.

Vì vậy, người dân ở các khu vực thấp ven sông La Ngà thuộc các xã, phường: Phú Lâm, Tân Phú, Phú Hòa, Định Quán và các địa bàn lân cận cần chủ động đề phòng nguy cơ ngập lụt do lũ.