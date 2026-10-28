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Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường ven sông Sài Gòn

Tối 28-10, triều cường trên sông Sài Gòn tiếp tục dâng cao, vượt mức báo động 3, gây ngập diện rộng tại nhiều tuyến đường ven sông, kênh rạch ở TPHCM, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
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Triều cường trên sông Sài Gòn gây ngập nhiều tuyến đường ven sông, tối 28-10. Ảnh: DUY TRẦN

Triều cường trên sông Sài Gòn gây ngập nhiều tuyến đường ven sông, tối 28-10. Ảnh: DUY TRẦN

Clip: Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường ven sông Sài Gòn, tối 28-10

Đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Thủ Dầu Một ngập sâu 30-40cm gây khó khăn cho phương tiện qua lại. Ảnh: DUY TRẦN

Đường Đoàn Trần Nghiệp, phường Thủ Dầu Một ngập sâu 30-40cm gây khó khăn cho phương tiện qua lại. Ảnh: DUY TRẦN

Tại khu vực chợ Thủ Dầu Một, nước từ cống nối sông Sài Gòn tràn lên gây ngập sâu 30 - 40cm. Các tuyến đường như đường Đoàn Trần Nghiệp, đường Trần Tử Bình, đường Văn Công Khai, cũng ngập 20 - 30cm.

Khu vực chợ Thủ Dầu Một, nước tràn vào nhiều gian hàng của tiểu thương. Ảnh: DUY TRẦN

Khu vực chợ Thủ Dầu Một, nước tràn vào nhiều gian hàng của tiểu thương. Ảnh: DUY TRẦN

Nhiều phương tiện di chuyển chậm qua khu vực ngập sâu trên đường Trần Tử Bình, phường Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

Nhiều phương tiện di chuyển chậm qua khu vực ngập sâu trên đường Trần Tử Bình, phường Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước đỉnh triều ngày 28-10 (nhằm 19-9 Âm lịch) đạt mức cao nhất đợt rằm tháng chín. Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước dự báo ở mức 1,72 - 1,77m (vượt báo động 3 từ 0,12 - 0,17m). Thời điểm đỉnh triều vào khung giờ cao điểm từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 17 giờ đến 20 giờ.

Nước ngập sâu khoảng 30cm trên đường Trần Tử Bình. Ảnh: DUY TRẦN

Nước ngập sâu khoảng 30cm trên đường Trần Tử Bình. Ảnh: DUY TRẦN

Cơ quan chức năng dự báo, từ sau ngày 28-10, đỉnh triều sẽ giảm dần nhưng vẫn ở mức báo động 2 - 3 đến hết ngày 31-10.

DUY TRẦN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trieu-cuong-gay-ngap-nhieu-tuyen-duong-ven-song-sai-gon-post878940.html