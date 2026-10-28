Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường TP.HCM, người dân chật vật đi làm

Sáng 28/10, triều cường dâng từ sớm khiến nhiều tuyến đường trũng thấp tại TP.HCM ngập nước. Nước dâng đúng giờ cao điểm buổi sáng, khi người dân bắt đầu ngày làm việc, học sinh đến trường, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, mất thời gian hơn.

Theo ghi nhận, tại một số tuyến đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Bùi Văn Ba thuộc khu vực quận 7 cũ, nước tràn lên mặt đường, có nơi gây ngập cục bộ. Người đi xe máy phải giảm tốc độ, dò đường qua những đoạn ngập, trong khi dòng phương tiện đông đúc khiến việc lưu thông thêm chật vật.

Tình trạng ngập ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của triều cường. Khi di chuyển qua vùng nước sâu, người đi đường phải cẩn trọng để tránh xe chết máy, trượt ngã hoặc gặp sự cố. Nước dâng cũng gây bất tiện cho các hộ kinh doanh ven đường, buộc tiểu thương kê cao hàng hóa, đồ đạc để hạn chế nước tràn vào, vừa bảo vệ tài sản vừa duy trì việc buôn bán.

Trước đó, chiều 27/10, triều cường dâng cao khiến nước từ kênh Tẻ tràn lên đường Trần Xuân Soạn, gây ngập cục bộ. Nước dâng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động kinh doanh của các hộ ven đường, đặc biệt trong khung giờ cao điểm cuối ngày.

Khoảng 17h, nước bắt đầu dâng, tràn lên mặt đường đúng thời điểm học sinh tan học và người lao động kết thúc giờ làm. Đây là tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường, tình trạng kéo dài nhiều năm qua, gây trở ngại cho việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán của người dân trong khu vực.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, một tiểu thương trên đường Trần Xuân Soạn, mong mỏi tình trạng ngập nước kéo dài nhiều năm sớm được giải quyết để người dân ổn định cuộc sống, thuận lợi hơn trong việc đi lại và kinh doanh. Theo ông, mỗi khi nước dâng, các hộ buôn bán phải chủ động kê cao hàng hóa, đồ đạc, đồng thời xoay xở để hạn chế thiệt hại. Việc ngập lặp lại cũng khiến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, nhất là vào những thời điểm đông người qua lại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch ở TP.HCM tiếp tục tăng nhanh trong ngày 28/10, sau đó giảm dần. Đỉnh triều trong đợt này có khả năng đạt 1,70-1,75m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn báo động 3 từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên 1,78-1,84m, vượt báo động 3 từ 0,18-0,24m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều dự kiến vào khoảng 5h - 7h và 17h - 20h. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Người dân cần chú ý khi di chuyển qua những đoạn đường ngập, nhất là trong các khung giờ triều dâng cao.