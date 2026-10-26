Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường phía Nam TP. Hồ Chí Minh

Dù mực nước chưa cao bằng đỉnh triều ngày 11/10, tình trạng ngập tái diễn vào giờ tan tầm vẫn khiến người dân phải chật vật xoay xở, chủ động bảo vệ tài sản và tìm cách thích ứng với nước ngập, trong bối cảnh triều cường được dự báo tiếp tục lên cao ngày 27/10.

Ghi nhận của phóng viên tại các phường Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Hiệp Phước cho thấy, nhiều đoạn đường Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ vẫn ngập cục bộ. Trên đường Nguyễn Bình (xã Nhà Bè), đoạn gần chợ dưới chân cầu Mương Chuối, khu vực gần cống kiểm soát triều Mương Chuối, nước dâng từ khoảng 16 giờ, tràn vào các hàng quán ven đường, gây khó khăn cho việc buôn bán.

Triều cường gây ngập tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Anh Nguyễn Văn Long, tiểu thương bán rau củ quả tại khu chợ dưới chân cầu Mương Chuối, cho biết: "Nước triều chiều nay lên sớm, khoảng 16 giờ đã tràn vào quán. Tôi phải kê hàng hóa lên cao để hạn chế thiệt hại, đồng thời thu dọn những vật dụng đặt sát nền nhà. Nước lên lại đúng thời điểm buôn bán cuối ngày khiến việc bày hàng, giao nhận hàng hóa và phục vụ khách đều bất tiện; nếu triều tiếp tục dâng cao trong những ngày tới, người dân buôn bán ven đường sẽ còn gặp nhiều khó khăn".

Thời điểm 17 giờ chiều 26/10, tại khu vực ngã tư Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt, phường Tân Mỹ, nước ngập sâu khoảng nửa bánh xe máy. Đúng thời điểm tan tầm, lượng phương tiện lưu thông tăng cao khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ. Người đi đường phải giảm tốc độ, dò dẫm qua những đoạn ngập để bảo đảm an toàn.

Chị Huỳnh Thị Thanh Mai (phường Tân Mỹ) chở theo hai con và một cháu nhỏ trên xe máy cho biết, hằng ngày chị phải đưa đón các con đi học qua đoạn đường này. "Đúng giờ tan tầm, nước dâng cao, xe cộ đông đúc nên đi lại rất nguy hiểm. Tôi phải chạy thật chậm, quan sát kỹ để tránh những chỗ ngập sâu, vừa lo xe chết máy, vừa sợ các cháu không may gặp sự cố. Những ngày triều cường lên cao, việc đưa đón con đi học vất vả hơn nhiều", chị Mai chia sẻ.

Ghi nhận tại hẻm 1632 đường Huỳnh Tấn Phát, gần cầu Phú Xuân, xã Nhà Bè, đoạn hẻm dài hơn 100 m bị ngập nặng do triều cường, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Bà Trần Thị Kim Mai, 72 tuổi, người đã sinh sống tại khu vực gần 40 năm, cho biết triều cường gây ngập đã trở thành nỗi lo thường xuyên của các hộ dân. Mỗi khi nước dâng cao, người dân phải chủ động kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản và hạn chế đi lại qua những đoạn ngập.

Theo bà Mai, tình trạng ngập khiến sinh hoạt của các gia đình bị đảo lộn, đặc biệt vào những ngày triều cường trùng giờ đi làm, tan học. Người dân phải tính toán thời gian ra vào hẻm, di chuyển cẩn thận để tránh té ngã; việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của người già và trẻ nhỏ cũng gặp nhiều khó khăn. Bà mong muốn các cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng ngập, giúp người dân ổn định cuộc sống, nhất là trong những đợt triều cường cao điểm cuối năm.

Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 10 có khả năng đạt đỉnh trong các ngày 26 - 28/10. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè dự báo đạt 1,70 - 1,75 m, vượt báo động III từ 0,10 - 0,15 m; tại trạm Thủ Dầu Một có thể đạt 1,80 - 1,86 m. Riêng ngày 27/10, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè dự báo đạt khoảng 1,75 m vào 17 giờ, trạm Phú An đạt 1,73 m vào 18 giờ và trạm Thủ Dầu Một có thể đạt khoảng 1,88 m vào 19 giờ.

Triều dâng cao vào khoảng 5 - 7 giờ và 17 - 19 giờ, trùng thời điểm người dân đi làm, đi học và trở về nhà, làm tăng nguy cơ ngập đường, ùn tắc giao thông tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch. Trong khi đó, mưa dông có khả năng xuất hiện trở lại trong những ngày tới, đặc biệt trong các ngày 27 - 28/10, khiến nguy cơ ngập gia tăng nếu mưa lớn xảy ra cùng thời điểm triều đạt đỉnh.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối năm 2026, TP. Hồ Chí Minh có thể còn khoảng 5 đợt triều cường cao gây ngập. Các đợt tiếp theo dự kiến xuất hiện trong tháng 11 và 12, song thời điểm và mực nước cụ thể cần tiếp tục cập nhật theo các bản tin dự báo mới nhất.

Trước nguy cơ ngập do triều cường và mưa lớn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực trũng thấp chủ động bảo vệ tài sản, theo dõi thông tin dự báo, hạn chế đi qua những tuyến đường ngập sâu. Các đơn vị liên quan cần tăng cường kiểm tra hệ thống thoát nước, đê bao, bờ bao và cống ngăn triều; bố trí lực lượng cảnh báo, điều tiết giao thông tại các điểm ngập, bảo đảm an toàn cho người dân trong những ngày triều tiếp tục lên cao.