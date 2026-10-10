Triều cường đạt đỉnh 'nuốt chửng' nửa xe ô tô, người dân lại bì bõm lội nước

Khoảng 17h20 ngày 10/10, triều cường dâng cao khiến nhiều đoạn đường tại TP.HCM ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Tại đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, nước ngập khoảng nửa mét, kéo dài hơn 500m, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, dòng xe nối đuôi nhau qua khu vực ngập.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều người dân phải bì bõm lội nước, dắt xe máy chết máy qua đoạn đường ngập.

Nước dâng cao, sóng nước do các phương tiện tạo ra tràn lên thân xe, có thời điểm che khuất biển số ô tô.

Do mực nước ngập cao, người đi đường khó phân biệt ranh giới giữa mặt đường và lề đường. Không ít người loay hoay tìm cách di chuyển qua vùng nước sâu, thậm chí bị té ngã khi đi qua những đoạn ngập.

Hình ảnh xe chết máy phải dắt bộ giữa dòng nước.

Theo người dân địa phương, tình trạng ngập tại đường Nguyễn Bình thường xuyên xảy ra khi triều cường dâng cao, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Anh Nguyễn Minh Hoàng, ngụ xã Hiệp Phước, cho biết nhiều năm nay, cứ đến kỳ triều cường, cả tuyến đường lại chìm trong biển nước, nhiều xe máy chết máy giữa đường. “Người dân chúng tôi đã sống chung với triều cường nhiều năm nay, chỉ mong cơ quan chức năng có biện pháp nâng cao mặt đường để người dân yên tâm sinh sống. Mỗi khi triều cường, không chỉ đường ngập mà nước từ cống còn tràn vào nhà, kéo theo rác, gây ô nhiễm”, anh Hoàng nói.

Đến khoảng 18h20 cùng ngày, mực nước trên đường Nguyễn Bình bắt đầu rút, việc đi lại của người dân dần thuận lợi hơn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch trên sông Sài Gòn đang lên nhanh. Sáng sớm 10/10, mực nước đỉnh triều tại trạm Nhà Bè đạt 1,71m, vượt báo động 3 là 11cm; tại trạm Phú An đạt 1,65m, cao hơn báo động 3 là 5cm. Trong khi đó, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước đạt 1,86m, vượt báo động 3 tới 26cm.

Dự báo trong 2-3 ngày tới, mực nước triều tiếp tục lên nhanh. Đỉnh triều của đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 11-12/10, tức ngày 2-3/9 âm lịch. Cụ thể, tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều được dự báo đạt 1,7-1,75m, vượt báo động 3 từ 10-15cm. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên 1,9-1,95m, vượt báo động 3 từ 30-35cm.