Triều cường đạt đỉnh, người dân TP.HCM chật vật giữa biển nước

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều 28/9, TP.HCM không mưa song đoạn giao giữa đường Nguyễn Lương Bằng - Hoàng Quốc Việt (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ) ngập nửa bánh xe do ảnh hưởng của triều cường.

Đoạn ngập kéo dài khoảng 200 m từ cầu Ông Đội đến Hoàng Quốc Việt. Tại đây, nước bắt đầu lên từ 16h và đang tiếp tục dâng.

Người đi xe máy di chuyển lên vỉa hè để tránh đoạn ngập. Trước đó, ngày 26/7, dù chưa đạt đỉnh, nước triều cường vẫn xuất hiện tại khu vực này và một số tuyến đường khác bao gồm Phạm Hữu Lầu, Trần Xuân Soạn, ảnh hưởng đến vấn đề đi lại, sinh hoạt của người dân.

Ngập sâu trước cổng Trường THCS Phạm Hữu Lầu và Trường Mầm non Phú Mỹ khiến học sinh, phụ huynh đi lại khó khăn vào giờ tan tầm.

Nước ngập gần đến sạp hàng của các tiểu thương chợ Phước Long. Các gian hàng sâu trong chợ gần như không có khách.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, TP.HCM và miền Tây sẽ xuất hiện nhiều đợt triều cường kéo dài đến 30/9. Trong đó, giai đoạn đạt đỉnh triều rơi vào ngày 28-30/9. Các khung giờ triều lên cao cần lưu ý là 6-8h và 17-19h.

Đường Phạm Hữu Lầu đoạn giao với đường 15B ngập sâu, giao thông ùn ứ lúc 18h.

Người đi bộ lội qua đường 15B, đoạn trước khu chung cư Đức Khải. Nước ngập khiến người tham gia giao thông đi chậm lại, cẩn trọng vì sợ té ngã.

Số liệu từ các trạm đo trọng điểm vùng hạ lưu sông Sài Gòn từ Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho thấy mực nước đỉnh triều ở trạm Phú An và trạm Nhà Bè dự kiến đạt từ 1,6 m đến 1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn mức báo động 3 khoảng 0,05 m.

Đặc biệt, mức nước tại trạm Thủ Dầu Một có khả năng chạm mốc 1,75-1,85 m, vượt báo động 3 từ 0,15 m đến 0,25 m. Cơ quan khí tượng xác định độ rủi ro thiên tai do triều cường tại các khu vực xung quanh trạm ở mức báo động 2.