Triều cường dâng cao, Vĩnh Long chủ động bảo vệ vùng sản xuất

Triều cường vào giờ tan tầm gây nhiều khó khăn cho người dân ở thành phố Vĩnh Long. Ảnh tư liệu: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Triều cường kết hợp lũ thượng nguồn, mưa nhiều ngày và các yếu tố khác có nguy cơ gây ngập vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước kém, ven sông và ngoài đê bao. Các địa phương, người dân cần có kế hoạch chủ động bảo vệ ngăn chặn triều cường ảnh hưởng đến đời sống sản xuất.

Dự báo, mực nước đỉnh triều cao nhất tại các trạm trong đợt triều cường này xuất hiện vào các ngày: 29/9 đến ngày 1/10 (nhằm các ngày 19 đến 21/8 Âm lịch). Đỉnh triều cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn báo động 2 đến cao hơn báo động 3 là 35cm. Mực nước sẽ tiếp tục lên nhanh trong giai đoạn từ ngày 25 đến ngày 27/9, lên dần từ 28 đến 29/9 và đạt đỉnh nguy hiểm nhất trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 1/10/2026 .

Đáng quan ngại, đỉnh triều cao nhất tại các trạm trong đợt này được dự báo như: tại Trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) chạm mốc 215cm, vượt mức báo động 3 tới 35cm. Các trạm trọng điểm khác cũng ghi nhận mức triều dự báo rất cao: Trạm Chợ Lách trên sông Cổ Chiên đạt 207cm , Trạm Trà Vinh đạt 202cm và trạm Cầu Quan trên sông Hậu đạt 207cm .

Tình trạng ngập lụt sẽ tác động rất xấu đến môi trường sinh thái, hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy cũng như đời sống sinh hoạt tại các khu dân cư. Rất nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch nội ô và quốc lộ bị cảnh báo có nguy cơ ngập nước, bao gồm một số tuyến đường tại các phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi. Các trục đường lớn như: Nguyễn Huệ, 3 Tháng 2, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Trung Trực và Lý Thái Tổ cũng sẽ phải đối mặt với ngập sâu. Đặc biệt, giao thông liên tỉnh có thể bị ảnh hưởng khi tuyến Quốc lộ 53 (đoạn từ Long Hồ đến Ba Si) và Quốc lộ 53B cũng nằm trong khu vực cảnh báo ngập.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, ngập lụt đe dọa trực tiếp đến đời sống sản xuất của hàng vạn hộ nông dân. Các vùng trồng cây ăn trái, khu vực chăn nuôi và vùng nuôi trồng thủy sản đang đứng trước nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt các khu vực trũng thấp ven sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Mang Thít và sông Hậu, khu vực các cồn, cù lao, vùng ven sông rạch và vùng ngoài đê bao là những nơi dễ bị tổn thương nhất trước sức ép của nước dâng. Vĩnh Long vốn là thủ phủ của nhiều loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao. Việc ngập úng kéo dài kết hợp với dòng chảy xiết có nguy cơ làm sạt lở đê bao, gây thiệt hại trực tiếp đến các vườn cây ăn quả đang trong giai đoạn phát triển hoặc chuẩn bị cho vụ thu hoạch cuối năm.

Ông Nguyễn Tấn Cường, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho hay, gia đình đang canh tác 5.000m2 đất trồng sầu riêng, hiện cây đang xử lý ra hoa tạo trái thu hoạch vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, hiện nay tình hình triều cường dâng cao, ông Cường lo lắng cho vụ mùa sắp tới. Hiện ông Cường đã chủ động gia cố khu vực đê bao tại vườn. Bên cạnh đó, các gia đình trong khu vực đã tập hợp nguồn lực gia cố bờ bao xung yếu, đảm bảo ứng phó khi triều cường dâng cao.

Ông Cường chia sẻ, thời gian qua địa phương đã cho xây dựng các cống ngăn mặn, ngăn triều cường để điều tiết nước mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đê bao chưa được khép kín, người dân mong muốn địa phương sớm đầu tư xây dựng các công trình cống, tuyến đê hoàn chỉnh để ngăn được triều cường ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Ông Đặng Hoàng Lam khuyến nghị, các địa phương cần có kế hoạch bảo vệ và gia cố hệ thống đê bao. Việc kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu trên các tuyến đê để ngăn chặn sạt lở bảo vệ vườn cây ăn quả là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, người dân sinh sống trong khu vực rủi ro được khuyến cáo cần chủ động kê cao đồ đạc và vật dụng trong gia đình để hạn chế thiệt hại. Các ban, ngành và nhân dân cần chủ động đối phó với tình hình ngập úng và nguy cơ sạt lở do sự cộng hưởng của triều cường kết hợp với lũ thượng nguồn, mưa to cùng các tác nhân khác.