Triều cường dâng cao tại ven biển Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ ngập úng

Triều cường dâng cao tại ven biển Bắc Bộ trong hai ngày 1-2/11, có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp ven biển, ven sông. (Nguồn: TTXVN)

Trong 24 giờ qua, mực nước tại trạm Hòn Dấu duy trì ở mức cao. Đỉnh triều ghi nhận lúc 8h40 ngày 1/11, đạt 3,93m. Trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước ven biển Bắc Bộ có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao, dự báo đạt 3,8-3,85m tại trạm này.

Triều cường có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp ven biển, ven sông và ngoài đê bao, chủ yếu trong khoảng 7-10h hằng ngày.

Mực nước dâng cao cũng làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông, gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn vào nội đồng.

Khi triều rút, dòng chảy mạnh hướng ra xa bờ có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và du lịch biển, đặc biệt tại các cảng và bãi tắm.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời đến người dân.

Các lực lượng chức năng cần rà soát khu dân cư ven biển, hệ thống đê điều, hồ đập và khu vực có nguy cơ ngập để chủ động phương án ứng phó, sơ tán người dân khi cần thiết.

Các địa phương cần chuẩn bị phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất và nuôi trồng thủy sản, chủ động phòng ngập tại đô thị và vùng trũng thấp.

Đồng thời, cần thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện vận tải thủy để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

(tổng hợp)