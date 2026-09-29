Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường TP.HCM ngập sâu

Ghi nhận của Báo Công lý, vào chiều tối 29/9, nước triều bắt đầu dâng lên tại nhiều khu vực thấp trũng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân trên địa bàn TP.HCM.

Tại đường Trần Xuân Soạn, khoảng hơn 17 giờ, nước bắt đầu tràn ra đường. Càng về chiều tối, nước càng lên cao và nhanh chóng phủ kín mặt đường, có thời điểm nước ngập hơn nửa bánh xe máy.

Nước dâng cao ở đường Trần Xuân Soạn, TP.HCM vào chiều tối 29/9.

Triều dâng vào giờ tan tầm khiến việc đi lại, buôn bán của người dân gặp nhiều khó khăn, hàng loạt phương tiện chết máy giữa đường.

Chị Lan, người dân sống gần đường Trần Xuân Soạn cho biết, nước bắt đầu dâng từ cuối buổi chiều và càng lúc càng cao.

“Khoảng hơn 16 giờ tôi đã thấy nước bắt đầu dâng. Lúc đầu còn đi được nhưng sau đó nước lên khá nhanh, có đoạn gần ngập nửa bánh xe máy nên chạy rất khó khăn”, chị Lan nói.

Triều dâng cao khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, anh Hải, một người đi đường chia sẻ: “Nước cao nên tôi phải chạy thật chậm, nhất là những chỗ ô tô đi qua. Nếu chạy nhanh hoặc đi vào chỗ nước sâu thì rất dễ bị chết máy”.

Tại một số khu vực thấp, nước tràn vào trong nhà dân. Một số hộ kinh doanh phải chủ động kê cao hàng hóa, vật dụng để hạn chế ảnh hưởng do nước triều dâng.

Không chỉ Trần Xuân Soạn, nhiều tuyến đường thấp trũng, ven sông, kênh rạch tại TP.HCM cũng bị ngập khi triều cường lên cao.

Nhiều phương tiện bị chết máy khi di chuyển qua tuyến đường Trần Xuân Soạn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch này có khả năng đạt đỉnh trong khoảng ngày 28 - 30/9. Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè, mực nước được dự báo khoảng 1,6-1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 khoảng 5 cm; thời điểm đỉnh triều tập trung vào chiều tối, trùng với giờ cao điểm.

Riêng tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,75-1,85 m, cao hơn báo động 3 từ 15-25 cm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp triều cường có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Nhiều người phải leo lên vỉa hè chờ bớt ngập.

Với mực nước ở mức cao, nhiều tuyến đường thấp trũng tại TP.HCM có nguy cơ ngập khi triều lên, nhất là vào thời điểm chiều tối.

Người dân được khuyến cáo chủ động theo dõi diễn biến mực nước, hạn chế đi qua các điểm thường xuyên ngập sâu và giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực ngập.

Một số hình ảnh ghi nhận chiều tối 29/9 ở đường Trần Xuân Soạn.