Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường phía Nam TP.HCM ngập sâu

Theo ghi nhận trong các ngày 28 - 30/9, vào thời điểm triều lên cao, nước từ các tuyến kênh rạch tràn qua bờ, phủ kín miệng cống rồi lan ra đường tại nhiều khu vực thuộc các phường Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Mỹ, Nhà Bè, Chánh Hưng, Hiệp Phước.

Tại các tuyến Lê Văn Lương, Nguyễn Bình, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Thọ, đường số 14… nhiều điểm trũng thấp ngập sâu. Tình trạng này diễn ra vào thời điểm cuối giờ chiều, khi lượng phương tiện lưu thông đông, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Để tránh xe chết máy, nhiều người đi xe máy phải né các đoạn ngập sâu, chuyển sang làn giữa hoặc đi lên vỉa hè. Một số phương tiện phải di chuyển chậm, dò dẫm qua vùng nước. Có trường hợp xe bị nước tràn vào bô, chết máy, người dân phải xuống nước dắt xe tìm nơi khô ráo để xử lý.

Khi xe tải, xe container chạy qua, nước bị đẩy thành từng đợt sóng, ảnh hưởng đến các phương tiện hai bên đường. Tại một số khu vực, người dân phải chờ nước rút hoặc tìm hướng khác để tiếp tục hành trình.

Chị Kim Ý, người dân sống trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7 cũ) chia sẻ, "đến hẹn lại lên", tình trạng mưa kết hợp triều cường khiến tuyến đường ngập sâu, phương tiện lưu thông khó khăn. “Người dân chúng tôi mong các dự án chống ngập sớm hoàn thành để thoát cảnh ngập nước do mưa, do triều, đi lại thuận tiện, an toàn hơn", chị Ý nói.

Theo cơ quan khí tượng, đợt triều cường cuối tháng 9 trùng kỳ triều rằm tháng Tám Âm lịch, bước vào cao điểm triều. Mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai như Phú An và Nhà Bè được dự báo đạt khoảng 1,60-1,65 m, xấp xỉ hoặc vượt báo động 3.

Đỉnh triều cao thường xuất hiện vào khoảng 6-8h và 17-19h, trùng với các khung giờ người dân đi làm và trở về nhà, làm gia tăng nguy cơ ngập và ảnh hưởng giao thông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nếu triều cường đạt đỉnh kết hợp với mưa dông vào cuối ngày, tình trạng ngập có thể nghiêm trọng hơn tại các khu vực ven sông, kênh rạch, vùng trũng thấp và những nơi hệ thống thoát nước còn hạn chế.

Ngoài Trần Xuân Soạn, một số khu vực thấp trũng như Phạm Thế Hiển, Rạch Cùng, Lương Định Của và khu vực ven Nhà Bè cũng có nguy cơ chịu ảnh hưởng khi triều dâng cao.

Trong những ngày triều tiếp tục duy trì ở mức cao, người dân tại các khu vực thấp trũng, ven sông, kênh rạch được khuyến cáo chủ động theo dõi tình hình, lựa chọn lộ trình phù hợp, đặc biệt trong các khung giờ triều đạt đỉnh.