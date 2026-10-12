Triều cường dâng cao, người dân Đồng Tháp chật vật ứng phó
Đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch tiếp tục vượt mức báo động III. Triều cường dâng cao gây ngập tại một số khu vực khiến nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh phải chật vật ứng phó.
Ghi nhận vào chiều 12-10, triều cường dâng cao tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh gây ngập, ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.
Nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực trũng thấp, ven sông, ngoài đê bao phải dùng nhiều vật dụng để ngăn nước tràn vào nhà. Một số tuyến đường tại khu vực trũng thấp bị ngập khiến việc di chuyển của người và phương tiện gặp nhiều khó khăn.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, dự báo, mực nước khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn đạt đỉnh triều cường kỳ này vào khoảng từ 16- 19 giờ tối 11 và 12-10; sau đó biến đổi chậm một vài ngày rồi xuống dần.
Đỉnh triều cường kỳ này ở mức xấp xỉ và cao hơn kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch khoảng từ 5 - 10 cm; ở mức trên báo động III từ 10 - 30 cm. Thời gian ngập lụt từ 3 đến 7 giờ và 17 đến 21 giờ từ ngày 11-10 đến 15-10. Độ sâu ngập lụt lớn nhất (khu vực đất tự nhiên, không có đê bao) từ 0,8 - 1,5 m.
Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp ghi nhận được vào chiều 12-10.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/trieu-cuong-dang-cao-nguoi-dan-dong-thap-chat-vat-ung-pho-a246187.html