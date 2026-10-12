Triều cường dâng cao, người dân Đồng Tháp chật vật ứng phó

Triều cường gây ngập tuyến đường Lý Thường Kiệt, phường Sa Đéc bị ngập do triều cường vào chiều tối 12-10.

Ghi nhận vào chiều 12-10, triều cường dâng cao tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh gây ngập, ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Sa Đéc bị ngập do triều cường.

Nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực trũng thấp, ven sông, ngoài đê bao phải dùng nhiều vật dụng để ngăn nước tràn vào nhà. Một số tuyến đường tại khu vực trũng thấp bị ngập khiến việc di chuyển của người và phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Triều cường gây ngập nhiều khu vực tại xã Phú Hựu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, dự báo, mực nước khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn đạt đỉnh triều cường kỳ này vào khoảng từ 16- 19 giờ tối 11 và 12-10; sau đó biến đổi chậm một vài ngày rồi xuống dần.

Tuyến đường vào Cụm công nghiệp Cái Tàu Hạ, xã Phú Hựu bị ngập vào tối 12-10.

Đỉnh triều cường kỳ này ở mức xấp xỉ và cao hơn kỳ triều cường đầu tháng 8 âm lịch khoảng từ 5 - 10 cm; ở mức trên báo động III từ 10 - 30 cm. Thời gian ngập lụt từ 3 đến 7 giờ và 17 đến 21 giờ từ ngày 11-10 đến 15-10. Độ sâu ngập lụt lớn nhất (khu vực đất tự nhiên, không có đê bao) từ 0,8 - 1,5 m.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp ghi nhận được vào chiều 12-10.

Nhiều tuyến đường gần chợ Cái Tàu Hạ bị ngập do triều cường.

Triều cường ảnh hưởng đến hoạt động mua bán của người dân.

Triều cường gây ngập tại khu vực bến phà Mỹ Thuận cũ thuộc xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.

Người dân xã An Hữu dùng các vật dụng để ngăn nước tràn vào nhà.

Người dân dùng bao cát ngăn nước tràn vào nhà.