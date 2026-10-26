Triều cường dâng cao giữa trời nắng nóng, người dân TP.HCM bì bõm lội nước đi về

Ghi nhận của phóng viên VTC News, khoảng 16h ngày 26/10, triều cường dâng cao trên kênh Tẻ, tràn vào đường Trần Xuân Soạn (TP.HCM), khiến nhiều đoạn đường ngập sâu. Người dân phải bì bõm lội nước trong giờ tan tầm, dù trời nắng nóng.

Bà Nguyễn Thị Phượng, người kinh doanh trên đường Trần Xuân Soạn, cho biết nước bắt đầu dâng từ khoảng 15h40 và sau đó rút chậm.

“Đường này nắng hay mưa cũng ngập, không ngập do mưa thì ngập do triều cường. Hôm nay trời nắng chang chang nhưng đến kỳ triều cường đạt đỉnh, người dân lại phải lội nước. Các hộ kinh doanh chỉ biết chờ nước rút mới buôn bán được”, bà Phượng nói.

Theo bà Phượng, tình trạng ngập kéo dài khiến việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Một số người thuê trọ, thuê mặt bằng buôn bán tại khu vực đã chuyển đi nơi khác vì không thể ổn định cuộc sống và công việc.

Anh Nguyễn Tuấn Hà, ngụ phường Tân Thuận, cho biết dù đã quen với cảnh triều cường tại đường Trần Xuân Soạn nhưng gia đình anh vẫn nhiều lần trở tay không kịp khi nước dâng cao. “Cả ngày nay phải lội nước. Sáng sớm, khoảng 4h, triều cường đã dâng cao nên cả nhà phải thức dậy kê đồ đạc lên cao rồi mới đi làm. Chiều về lại tiếp tục vượt qua dòng nước để về nhà. Chỉ mong cống ngăn triều sớm vận hành để người dân đỡ vất vả”, anh Hà chia sẻ.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, mực nước trên đường Trần Xuân Soạn mới bắt đầu giảm, việc đi lại của người dân dần thuận lợi hơn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường này đạt mức cao trong các ngày 26-28/10. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè được dự báo đạt 1,70-1,75m, vượt báo động III từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,80-1,86m, vượt báo động III từ 0,20-0,26m.

Đỉnh triều được dự báo xuất hiện vào ngày 27/10. Cụ thể, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt khoảng 1,88m lúc 19h; trạm Phú An đạt 1,73m lúc 18h và trạm Nhà Bè đạt 1,75m lúc 17h.

Triều cường thường lên cao trong khoảng 5-7h và 17-19h, trùng thời điểm người dân đi làm, đi học và trở về nhà. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ ngập đường, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt tại các khu vực thường xuyên bị ngập.

Bên cạnh triều cường, TP.HCM được dự báo có khả năng xuất hiện mưa dông trong 10 ngày tới, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Đáng chú ý, trong các ngày 27-28/10, nhiễu động gió Đông trên cao có khả năng hoạt động mạnh dần, làm gia tăng nguy cơ mưa dông cục bộ.

Mưa lớn có thể gây ngập tại các khu vực đô thị có hệ thống thoát nước kém, đồng thời làm tăng nguy cơ sạt lở tại một số khu vực ven sông.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, trong 9 tháng năm 2026, thành phố ghi nhận 2 đợt triều cường vượt báo động III tại các trạm Phú An và Thủ Dầu Một. Cùng thời gian này, 8 trận mưa lớn, dông, lốc khiến 3 người chết, 2 người bị thương, gây thiệt hại về nhà cửa, cây xanh, hoa màu và tài sản.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, từ nay đến cuối năm, TP.HCM có thể còn khoảng 5 đợt triều cường cao gây ngập. Sau đợt cuối tháng 10, các đợt tiếp theo dự kiến xuất hiện trong các ngày 10-12/11, 25-27/11 và hai đợt trong tháng 12.