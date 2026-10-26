Triều cường dâng cao giờ tan tầm gây đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt người dân TPHCM

Khoảng 16h ngày 26/10, nước từ kênh Tẻ dâng cao, tràn lên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, khiến nhiều đoạn ngập sâu.

Người dân bì bõm lội qua đoạn đường ngập trong lúc lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ tan tầm.

Nước dâng cao, phủ kín mặt đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Mực nước kênh Tẻ dâng cao tràn lên mặt đường Trần Xuân Soạn.

Nước tràn vào các cửa hàng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân ven đường.

Anh Lê Hoài Bảo, người kinh doanh trên đường Trần Xuân Soạn, cho biết nước bắt đầu dâng lên từ khoảng 15h40 và rút khá chậm. Ảnh: CTV

Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực bị ngập, người điều khiển xe máy phải cẩn thận tránh những đoạn nước sâu.

Nước tràn vào khu vực trước các gian hàng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân ven đường.

Gần 18h cùng ngày, nước trên đường Trần Xuân Soạn bắt đầu rút.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường cuối tháng 10 (rằm tháng 9 âm lịch) đạt mức cao trong các ngày 26-28/10. Mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè được dự báo đạt 1,70-1,75m, vượt báo động III từ 0,10-0,15m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên 1,80-1,86m. Đỉnh triều dự báo xuất hiện ngày mai (27/10). Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,88m lúc 19h; trạm Phú An đạt 1,73m lúc 18h và trạm Nhà Bè đạt 1,75m lúc 17h. Triều cường thường lên cao vào khoảng 5-7h và 17-19h, trùng thời điểm người dân đi làm, đi học và trở về nhà, gây ùn tắc, rối loạn giao thông tại nhiều khu vực.