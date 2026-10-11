Triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường tại TP. Hồ Chí Minh

Đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, bị ngập sâu do triều cường chiều 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chiều 11/10, triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường khu vực phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh, khiến hàng loạt xe máy chết máy, người dân chật vật di chuyển, nhiều tài xế phải dừng xe chờ nước rút.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, đỉnh triều ngày thứ hai liên tiếp cao hơn ngày trước đó; đáng chú ý, đường Phạm Hữu Lầu ngập nặng trên nhiều đoạn kéo dài hàng cây số. Diễn biến này cho thấy tình trạng ngập do triều cường tại khu vực đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.

Trên các tuyến đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Bình, Nguyễn Thị Thập… thuộc địa bàn các phường Tân Thuận, Tân Hưng, Tân Mỹ, xã Nhà Bè, nước triều tràn qua mặt đường, gây ngập sâu nhiều đoạn. Đặc biệt, đường Phạm Hữu Lầu, tình trạng ngập kéo dài hàng cây số, khiến việc lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người đi xe máy phải xuống dắt bộ khi phương tiện chết máy; nhiều tài xế công nghệ, người giao hàng chọn cách tấp vào lề đường, chờ nước rút bớt mới tiếp tục di chuyển. Trong khi đó, xe tải nặng, xe container vẫn lưu thông qua khu vực, tạo sóng nước dồn vào lề đường, tràn vào các con hẻm và nhà dân, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe chết máy trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, ngập sâu do triều cường tối 11/10. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11/10, ngồi chờ bên đường Phạm Hữu Lầu, anh Phí Hoàng Nguyên, tài xế công nghệ, cho biết: “Tôi vừa chạy một cuốc xe từ trung tâm Thành phố đến khu vực này, nước ngập sâu và nguy hiểm khi có nhiều xe lớn nên tôi phải tắt ứng dụng, ngồi chờ vì không dám tiếp tục nhận khách. Bây giờ đành chờ nước rút, nhưng cũng chưa biết bao lâu nước mới rút”.

Tình trạng ngập cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động buôn bán. Nước tràn vào các con hẻm, nhiều hộ dân tìm cách ngăn nước; các tiệm sửa xe đưa dụng cụ ra vỉa hè để hỗ trợ phương tiện chết máy, dù nước chảy liên tục, sóng đánh mạnh gây khó khăn cho việc sửa chữa.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Ly, bán cơm tấm tại đầu hẻm 92 đường Phạm Hữu Lầu cho biết: “Tuyến đường này thường xuyên ngập nặng mỗi khi triều cường, có những đợt nước dâng cao, ngập kéo dài hàng cây số. Ở đây từ nhỏ, tôi thấy nước càng ngày càng lên cao theo từng năm, khiến việc buôn bán thêm khó khăn. Mỗi đợt triều cường thường gây ngập khoảng ba ngày, lượng khách giảm đáng kể, nhiều lúc chỉ có khách mua mang về”.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Ly chờ khách trong cảnh ngập nước. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ghi nhận cho thấy, triều cường đang tạo áp lực lớn đối với các tuyến đường thấp ven sông, kênh rạch ở phía Nam Thành phố. Người dân sinh sống tại khu vực này phải thường xuyên đối mặt với tình trạng nước tràn vào nhà, phương tiện hư hỏng và việc đi lại bị gián đoạn mỗi khi triều lên cao. Khu vực phía Nam Thành phố còn có nhiều tuyến đường kết nối với các khu công nghiệp, lượng lớn công nhân, xe tải và phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông mỗi ngày. Triều cường dâng cao vào giờ tan tầm làm gia tăng áp lực giao thông, kéo dài thời gian di chuyển và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì ở mức cao trong những ngày 11 - 15/10. Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất trong đợt này có khả năng đạt 1,7 - 1,75 m; tại trạm Thủ Dầu Một có thể đạt 1,9 - 1,95 m. Các khu vực trũng thấp ven sông, ven biển và ngoài đê bao có nguy cơ ngập úng, nhất là khi triều lên trùng thời điểm mưa lớn.

Cơ quan khí tượng dự báo, đỉnh triều cao nhất năm 2026 tại trạm Thủ Dầu Một mực nước có thể đạt 1,82 - 1,87 m, vượt báo động III từ 0,22 - 0,27 m. Dự báo này cho thấy nguy cơ ngập do triều cường còn đáng lo ngại trong thời gian tới, nhất là tại những tuyến đường thấp trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng khi mực nước sông dâng cao.

Đường Phạm Hữu Lầu, phường Tân Mỹ, ngập hàng cây số do triều cường tối 11/10, đây là điểm ngập nặng bậc nhất do triều cường ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Những ngày tới, TP. Hồ Chí Minh và Nam Bộ được dự báo tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong chiều tối và đêm. Mưa lớn kết hợp triều cường có thể khiến nước thoát chậm, làm gia tăng mức độ ngập tại những khu vực thấp trũng, hệ thống thoát nước hạn chế. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo triều cường, thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch trình đi lại; không cố vượt qua đoạn đường ngập sâu, nước chảy mạnh và cần giữ khoảng cách an toàn với xe tải nặng, xe container. Người dân tại khu vực trũng thấp cần chủ động bảo vệ tài sản, kiểm tra hệ thống điện, hạn chế di chuyển qua các điểm ngập trong thời gian triều đạt đỉnh. Các địa phương cần tăng cường cảnh báo, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông và hỗ trợ người dân tại những điểm ngập sâu.