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Triều cường dâng cao 1,75 m, tuyến đường phía nam TP.HCM ngập sâu

Chiều 27/10, triều cường đạt 1,75 m. Nước dâng đến nửa bánh xe máy tại đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu và khu vực giao đường 15B vào giờ tan tầm.

Tạp chí Tri thức
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Hoài Bảo

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/video-trieu-cuong-dang-cao-1-75-m-tuyen-duong-phia-nam-tphcm-ngap-sau-post1692530.html