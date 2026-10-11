Triều cường còn lên cao ngày 11-12.10: Những khung giờ cần chú ý khi ra đường

Chiều 10.10, nước sông Đồng Nai tràn vào đường Nguyễn Văn Trị, đoạn gần chợ Biên Hòa. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy một đoạn đường khoảng 300m bị ngập, có nơi nước cao khoảng 30cm, ảnh hưởng đến lưu thông và hoạt động ven đường.

Thông tin đáng lưu ý trong sáng 11.10 là đợt triều cao chưa kết thúc. Bản tin thời tiết lúc 5h07 dự báo mực nước cao nhất đợt này có thể xuất hiện ngày 11 và 12.10.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Giờ đỉnh triều khác nhau giữa các khu vực

Theo dự báo, tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có khả năng đạt 1,70-1,75m, với khung giờ đỉnh triều 4-6 giờ và 16-18 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một, mức dự báo là 1,90-1,95m, khung giờ 6-8 giờ và 18-20 giờ. Đây là số liệu dự báo tại các trạm, không phải độ sâu ngập trên đường.

Sự phân biệt này quan trọng. Con số hơn một mét tại trạm thủy văn không có nghĩa mọi tuyến phố đều ngập đến mức ấy. Muốn quyết định có đi qua một khu vực hay không, người dân còn cần thông tin tại chỗ: mặt đường đã ngập chưa, có chốt hạn chế lưu thông không, hướng thay thế nào đang sử dụng được.

Một khung giờ đỉnh triều cũng không đồng nghĩa nước trên mọi tuyến đường sẽ rút ngay sau đó. Vì vậy, người có lịch đi lại qua vùng thấp nên kiểm tra tình trạng thực tế trước khi xuất phát, thay vì chỉ căn giờ rồi mặc định đã an toàn.

Trời không mưa vẫn cần theo dõi ngập

Hình ảnh nước sông tràn lên đường ở Biên Hòa cho thấy quan sát bầu trời không đủ để đánh giá tình trạng tuyến đi. Trong đợt này, bản tin còn dự báo Nam Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối.

Với gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người phải đi làm đúng giờ, việc chủ động chọn tuyến và bố trí thêm thời gian có giá trị hơn cố vượt qua một đoạn ngập chưa rõ tình trạng. Không nên lấy việc một phương tiện phía trước đã đi được làm bảo đảm cho phương tiện của mình.

Tại hạ du sông Đồng Nai, thông tin điều tiết hồ cũng cần được theo dõi cùng diễn biến mực nước. Chiều 10.10, thủy điện Trị An thông báo tiếp tục giảm lưu lượng xả qua đập tràn từ 8 giờ ngày 11.10. Tuy nhiên, thông báo giảm xả không phải thông báo rằng đường sá đã hết ngập.

Thông tin hữu ích phải đến trước chuyến đi

Trong một đợt triều cao, bản tin chung cần được nối với thông tin từng khu vực. Người dân cần biết đường nào đang bị ảnh hưởng và thời điểm cập nhật, thay vì chỉ nhận lại những hình ảnh đã ngập từ hôm trước.

Các thông báo từ chính quyền, đơn vị quản lý đường và cơ quan khí tượng vì thế cần được ưu tiên khi sắp xếp hành trình. Một đoạn phim trên mạng có thể cho thấy tình trạng nghiêm trọng, nhưng nếu thiếu địa điểm hoặc thời gian quay, nó chưa đủ để quyết định lộ trình hiện tại.

Trong ngày 11-12.10, thông tin có ích nhất với người đi đường là cập nhật gần thời điểm xuất phát: nước đang ở đâu, tuyến nào có thể đi và khu vực nào cần tránh. Đó cũng là cách biến một bản tin triều cường thành công cụ giúp người dân bớt một lần mắc kẹt.