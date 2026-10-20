Triệu chứng, cách phòng bệnh não mô cầu

Bệnh não mô cầu có thể được phòng ngừa và kiểm soát nếu phát hiện sớm và thực hiện đúng các biện pháp y tế. Ảnh minh họa

Bộ Y tế khuyến cáo về phòng bệnh não mô cầu

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, bệnh não mô cầu có thể được phòng ngừa và kiểm soát nếu phát hiện sớm, xử lý kịp thời và thực hiện đúng các biện pháp y tế.

Khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cứng cổ hoặc nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Việc phát hiện, điều trị sớm có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế biến chứng nặng và nguy cơ tử vong.

Bên cạnh đó, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Các gia đình, trường học và nơi làm việc cần chú trọng vệ sinh môi trường, tăng cường thông khí, thường xuyên làm sạch những bề mặt và vật dụng tiếp xúc hằng ngày như tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân ăn uống đủ chất, rèn luyện thân thể để nâng cao sức khỏe, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan y tế khi thuộc diện theo dõi dịch tễ.

Đồng thời, Cục sẽ tiếp tục cập nhật tình hình, đánh giá nguy cơ và cung cấp thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Chùm ca bệnh não mô cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm soát

Liên quan đến chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Thành phố thông tin hiện chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt, chuỗi lây truyền đã cắt đứt, học sinh có thể yên tâm đến trường học bình thường.

Tính đến ngày 19/10, ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Ba trường hợp còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng sức khỏe ổn định, tiếp tục dùng kháng sinh đủ liều trước khi xuất viện.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, chuỗi lây nhiễm của chùm ca bệnh não mô cầu tại Hiệp Phước đã được kiểm soát. Những ngày qua, do tâm lý lo lắng nên một số phụ huynh tạm cho con nghỉ học, một số khác đề nghị chuyển sang học trực tuyến.

Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu khoa học và các biện pháp đáp ứng khẩn trương trong những ngày qua, lãnh đạo Sở Y tế khẳng định môi trường học đường hiện đã được bảo đảm an toàn. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất không triển khai phương án học trực tuyến như một số phụ huynh đề nghị, phụ huynh có thể yên tâm đưa trẻ đến trường.