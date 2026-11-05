Triệt xóa ổ nhóm ma túy

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua đấu tranh, Cương khai nhận đã cùng Nguyễn Thanh Cang (1993) và Nguyễn Thị Kiều Vân (2000, cùng trú phường Hoài Nhơn) 3 lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục truy xét nguồn ma túy, Công an phường Hoài Nhơn xác định Vân 2 lần mua ma túy “đá” của Nguyễn Thị Nhi (2007, trú xã Ân Tường, Gia Lai) để cho cả nhóm sử dụng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhi, lực lượng Công an thu giữ 6 gói ni-lông chứa tổng cộng 8,1872g ma túy “đá”. Ngày 4-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Cang và Trần Công Cương về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Nhi về hành vi: "Mua bán trái phép chất ma túy”; riêng Vân đang nuôi con nhỏ nên cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.