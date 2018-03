Triệt xóa ổ bạc trăm triệu trong căn hộ cao cấp

Ngày 31.3, 24 đối tượng tại Đà Nẵng bị Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) tạm giữ để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại căn hộ cao cấp The Point (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) phát hiện trên địa bàn xuất hiện ổ bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Ổ bạc này quy tụ thường xuyên 20-30 con bạc có máu mặt, không chỉ là người ở Đà Nẵng, mà còn từ nhiều địa phương khác đổ về sát phạt bởi chủ sới xóc đĩa thuê các căn hộ riêng tư, biệt lập nên con bạc rất yên tâm về sự kín đáo.

Lúc 20 giờ ngày 29.3, Đội Cảnh sát Hình sự được Công an quận giao vai trò chủ công, cùng huy động lực lượng cán bộ chiến sĩ công an quận, phường ập vào căn hộ 3 The Point.

Thời điểm này, 24 đối tượng lập tức xáo trộn số tiền thực tế trên xới bạc nhằm phi tang hành vi đánh bạc quy mô lớn.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Trong đó, thường trú Đà Nẵng gồm: Nguyễn Dũng (50 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu), Đặng Sơn Cảnh (35 tuổi), Đặng Phước Long (38 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Cường Bắc), Nguyễn Văn Long (48 tuổi), Phạm Văn Nhiên (47 tuổi), Nguyễn Văn Thành (cùng ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu), Nguyễn Thanh Sơn (cùng 43 tuổi), Nguyễn Duy Vũ (37 tuổi), Thái Văn Dũng (26 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang), Ngô Thanh Hoàng (29 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (39 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ).

Võ Quốc Hùng (55 tuổi), Võ Minh Quân (38 tuổi), Trương Văn Hiệp (48 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu), Trần Thị Bê (47 tuổi), Bùi Đức Nam (52 tuổi), Tạ Đông Vương (27 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ), Trịnh Thị Huệ (37 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà), Trần Thị Hương Lan (39 tuổi), Đoàn Ngọc Hải (50 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê),Trần Văn Thường (36 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu).

Con bạc ở Quảng Nam là Phan Thị Hạnh (59 tuổi), Nguyễn Xuân Khánh (56 tuổi, cùng ngụ Điện Hòa, TX.Điện Bàn), Bùi Thanh Việt (34 tuổi, ngụ H.Đại Lộc).

Theo khai nhận, mỗi ván xóc đĩa ăn thua số tiền từ 1-5 triệu đồng, toàn bộ tiền đánh bạc tại hiện trường là 101 triệu đồng.

