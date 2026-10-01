Triệt xóa đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép

Chuyên án được triển khai qua 3 giai đoạn trên 5 địa bàn do Cục Trinh sát chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng), Hải đoàn Biên phòng 38 và Bộ đội Biên phòng một số địa phương.

Trong giai đoạn 3, ngày 8-9, tại khu vực thuộc phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) lực lượng đánh án bắt giữ Lưu Trí Quân (sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc) có hành vi tổ chức cho 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó xin cấp đổi thị thực tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai nhằm hợp thức hóa thủ tục xuất nhập cảnh.

Ngày 20-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai khởi tố vụ án hình sự sau đó bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục xử lý theo quy định.

Hai đối tượng Lê Phúc, Trương Quang Hào và 4 người Trung Quốc bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Quảng Trị ngày 26-9 trong quá trình đấu tranh giai đoạn 3 Chuyên án XC726p. Ảnh: Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng

Tiếp đó, tối 26-9, tại đoạn cao tốc thuộc xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị), lực lượng đánh án bắt giữ Lê Phúc (sinh năm 1993) và Trương Quang Hào (sinh năm 1991) cùng trú tại TP Đà Nẵng có hành vi tổ chức cho 4 người quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Mở rộng điều tra, trưa 27-9, tại xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng bắt giữ Lê Thị Phương Tâm (sinh năm 1982, trú tại TP Hồ Chí Minh). Đây là đối tượng giữ vai trò vận chuyển người từ TP Hồ Chí Minh ra TP Đà Nẵng để bàn giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.

Lực lượng chức năng xác định, các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc đã móc nối, tổ chức cho một số người Trung Quốc tại Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau đó đi Trung Quốc và ngược lại, với mức giá 4.000-5.000USD/người. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội liên lạc, phân công từng khâu đưa đón, dẫn đường, sử dụng nhiều loại phương tiện, lợi dụng đường mòn, lối mở, địa hình biên giới để tránh bị phát hiện.

Qua 3 giai đoạn của chuyên án, các lực lượng bắt giữ 8 đối tượng người Việt Nam, một đối tượng người Trung Quốc về hành vi tổ chức cho 22 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép; thu giữ nhiều tang vật liên quan.