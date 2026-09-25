Triệt xóa các vụ buôn lậu, chuyển tiền tệ xuyên biên giới trị giá hơn 10 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Đà Nẵng, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) trong tháng 9/2026 đã chủ động tập trung đấu tranh, phát hiện, điều tra, làm rõ 2 vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài, ngày 8/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên (phường Ngũ Hành Sơn), phát hiện 2 công dân quốc tịch Hàn Quốc có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Bị can Trần Thị Thiên trong vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”

Công an xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) hoạt động phạm tội liên quan đến chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won (Hàn Quốc) được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt Nam đứng tên. Số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các đối tượng chia nhỏ các giao dịch, luân chuyển qua nhiều tài khoản ở 2 quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các bên sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu. Phương thức, thủ đoạn này rất tinh vi nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Tổng số tiền các đối tượng giao dịch từ đầu năm 2026 cho đến nay khoảng hơn 10 tỷ đồng. Chỉ trong tháng 5/2026, Thiên nhiều lần quy đổi, chuyển tiền 24.250.000 Won cho Moon Soo Gil.

Vụ việc hiện đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền mà các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý.

Các bị can Lê Thị Thanh Thuận và Lê Văn Trường trong vụ án “buôn lậu”.

Một vụ án buôn lậu từ Nhật Bản về Đà Nẵng cũng được Phòng Cảnh sát kinh tế đấu tranh, điều tra làm rõ. Từ tháng 3/2026, Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu 1 container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Theo hồ sơ khai báo, toàn bộ số máy đều xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá trị là 30.200 USD (gần 800 triệu đồng).

Đến ngày 23/3, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế container, phát hiện toàn bộ 80 máy đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko, chất lượng các máy còn lại khoảng 83% và 60 máy Pachislot, chất lượng còn lại từ 81 - 85%.

Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Lê Thị Thanh Thuận (SN 1983, trú phường Tam Kỳ) và Lê Văn Trường (SN 1990, trú phường Hương Trà, TP Đà Nẵng) có hành vi buôn lậu. Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Buôn lậu”. Ngày 21/9, CQĐT bắt tạm giam Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trường.