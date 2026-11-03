Triệt xóa băng cướp táo tợn trên tuyến sông giáp ranh TP.HCM - Đồng Nai

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Trần Hữu Bình (SN 1996), Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ Bình), Dương Hoài Vũ (SN 1990), Trần Văn Thiên (SN 2004), Nguyễn Minh Thuận (SN 2003), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993, cùng ngụ TP Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Tiền (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về các tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội".

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: CACC).

Lập chuyên án triệt xóa băng nhóm ven sông

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu trên các tuyến đường thủy, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình và rà soát các vụ việc xảy ra tại địa bàn ven sông.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ xâm phạm sở hữu xảy ra tại các khu vực tiếp giáp tuyến sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc các phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TP.HCM). Các đối tượng lợi dụng đường thủy để tiếp cận nơi có tài sản, sau đó nhanh chóng di chuyển sang địa bàn khác để tẩu thoát.

Phòng Cảnh sát hình sự đã xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, Trạm 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Nai và Công an phường Long Hưng (TP Đồng Nai) tổ chức rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện Trần Hữu Bình có nhiều dấu hiệu liên quan. Bình sử dụng xuồng composite có đặc điểm tương đồng với phương tiện xuất hiện trong một vụ trộm tài sản tại phường Long Trường.

Ngày 11/10, lực lượng chức năng tổ chức mật phục, bắt quả tang Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang tại khu vực cầu An Định, phường An Phước, TP Đồng Nai.

Tại hiện trường, công an thu giữ 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16kg dây điện lõi đồng. Toàn bộ số dây điện này đã được cắt thành từng đoạn dài khoảng 1m.

Làm việc với cơ quan công an, Quang khai nhận đã mua số tài sản trên từ Bình và biết đây là tài sản do phạm tội mà có.

Từ kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy bắt Trần Văn Thiên, Nguyễn Thanh Tiền và Nguyễn Minh Thuận. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận nhóm đã trộm cắp số tài sản trên trong hai ngày 10 - 11/10 tại TP Đồng Nai.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Long Hưng làm rõ vai trò của Dương Hoài Vũ và Trần Thị Ngọc Hiền.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: CACC).

Thực hiện nhiều vụ trộm, cướp táo tợn

Theo kết quả đấu tranh ban đầu, nhóm này sử dụng xuồng máy di chuyển theo các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, bến xe, sà lan và công trình ven bờ, chuẩn bị sẵn sàng hung khí để đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản.

Điển hình, ngày 20/7/2025, nhóm đối tượng đến một căn nhà dưới gầm cầu Long Đại, phường Long Phước. Sau khi lấy túi tiền và điện thoại, một đối tượng tiếp tục quay vào lấy dây chuyền của người phụ nữ đang ngủ. Khi nạn nhân phát hiện, tri hô, đối tượng dùng dao đe dọa, giật lấy dây chuyền rồi chạy xuống xuồng cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngày 8/12/2025, tại một cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, các đối tượng đột nhập phòng ngủ của một phụ nữ, lấy nhiều tài sản. Khi nạn nhân tỉnh giấc, tri hô, nhóm này dùng dao khống chế, yêu cầu mở khóa điện thoại, đăng xuất tài khoản iCloud rồi cùng đồng bọn tẩu thoát bằng xuồng máy.

Hai vụ việc gần nhất xảy ra ngày 10 - 11/10 tại một sà lan thuộc phường Trấn Biên và một công trình thuộc phường Biên Hòa, TP Đồng Nai. Sau khi lấy trộm dây điện, các đối tượng cắt thành từng đoạn ngắn để vận chuyển, tiêu thụ.

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite, một ghe gỗ, một ô tô tải, 3 con dao, một cây rựa cùng nhiều công cụ khác. Tang vật còn có khoảng 700kg dây điện lõi nhôm, 16kg dây điện lõi đồng, các loại máy khoan, máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan đến các vụ việc.

Viết Dũng