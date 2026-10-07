Triệt phá xưởng tự pha chế filler, botox bán ra thị trường thu hơn 500 tỷ đồng tại Hà Nội

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, đấu tranh, Công an TP Hà Nội đã làm rõ đường dây do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ) cầm đầu, tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán thuốc và thiết bị y tế sử dụng trong thẩm mỹ.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Lực lượng công an khám xét 12 địa điểm tại Hà Nội và 1 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, thu giữ 122.972 sản phẩm gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh hàng triệu sản phẩm, doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ được định giá hơn 74 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.