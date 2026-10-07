Triệt phá 'xưởng phim' giang hồ mạng, tóm gọn nhóm YouTuber làm video bạo lực câu triệu view tại Lào Cai

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (SN 1985, tức Hưng Lộc); Trương Văn Nam (SN 1990); khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (SN 1987, tức Hải Nam Media).

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Kết quả điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định, từ khoảng tháng 5/2019, các đối tượng tổ chức sản xuất nhiều video phim ngắn, trong đó nổi bật là “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” và “Thói đời”.

Các video có nhiều cảnh sử dụng dao, kiếm, gậy, súng giả, đánh nhau, đòi nợ, cờ bạc và các nội dung mang tính bạo lực. Sau khi hoàn thiện, Trịnh Hải Nam đăng tải các video trên kênh YouTube “24.TV”, sau đổi tên thành “Melody And Lullaby”.

Hai video đã thu hút hàng triệu lượt xem; trong đó, video “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” có hơn 4,7 triệu lượt xem, còn “Thói đời” có hơn 1,8 triệu lượt xem.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng còn nhận tiền để lồng ghép quảng cáo vào nội dung phim. Riêng Lê Thế Hưng nhận 50 triệu đồng để đưa quảng cáo sản phẩm vào video; Trương Văn Nam nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải các video để xử lý theo quy định của pháp luật.