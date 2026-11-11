Triệt phá xưởng gia công quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Hải Phòng vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vân (SN 1976, trú tại xã Bình Giang, Tp.Hải Phòng) về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 18/5/2026, lực lượng chức năng gồm Đội Quản lý thị trường số 1, số 12 phối hợp cùng Đội 4 (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Tp. Hải Phòng) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vân tại xã Bình Giang.

Tang vật vụ án. Ảnh: Bộ Công an.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các công nhân đang thực hiện hành vi cắt vải, in nhiệt và may thành phẩm các mặt hàng quần, áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Nike và Li-Ning.

Tang vật thu giữ gồm 2.350 sản phẩm quần áo thành phẩm các loại cùng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu, với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 400 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Vân (áo trắng). Ảnh: Bộ Công an.

Quá trình điều tra xác định, dù nhận thức rõ việc gia công hàng giả mạo nhãn hiệu là vi phạm pháp luật nhưng do mục đích vụ lợi, Nguyễn Văn Vân vẫn trực tiếp chỉ đạo công nhân thực hiện.

Công an Tp. Hải Phòng cảnh báo các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chấp hành nghiêm quyền sở hữu trí tuệ, làm lành mạnh hóa thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.