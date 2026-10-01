Triệt phá vụ vận chuyển 21.000 bao thuốc lá lậu từ Hà Nội đi Lào Cai

Đối tượng Trần Quang Khải cùng tang vật và phương tiện bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện một đường dây có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng cấm với số lượng lớn từ các tỉnh nội địa lên địa bàn tỉnh để tiêu thụ. Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, kế hoạch phối hợp vây bắt đã được xác lập.

Theo đó, vào hồi 05 giờ 00 ngày 29/9, tại đường Chiềng On (tổ dân phố số 21, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an phường Cam Đường tiến hành dừng, kiểm tra xe tải nhãn hiệu Thaco mang BKS 29C-889.83. Phương tiện này do tài xế Trần Quang Khải (SN 1989, trú tại phường Long Biên, Hà Nội) trực tiếp điều khiển.

Tiến hành kiểm tra thùng xe tải dưới sự chứng kiến của tài xế và người dân, lực lượng chức năng phát hiện 34 thùng cac ton, chứa số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Tổ công tác đã tiến hành kiểm đếm, phân loại ngay tại hiện trường. Kết quả thu giữ gồm: 2.100 cây thuốc lá (tổng cộng 21.000 bao). Các dòng thuốc lá do nước ngoài sản xuất như Hehua, Chungwa, Dachongjiu, Harmonization.

Toàn bộ số thuốc lá trên đều có chữ nước ngoài (tiếng Trung Quốc và tiếng Anh) và không có tem nhập khẩu. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Quang Khải thừa nhận đang vận chuyển số thuốc lá lậu kể trên và không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Đối tượng Trần Quang Khải cùng tang vật

Cơ quan chức năng đánh giá đây là vụ vận chuyển hàng cấm với số lượng rất lớn. Các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi khi di chuyển liên tỉnh qua nhiều địa bàn, sử dụng phương tiện ngụy trang kỹ lưỡng. Chúng thường chọn khung giờ rạng sáng để di chuyển và điều xe vào các ngõ hẹp, vắng người nhằm tổ chức giao nhận hàng hòng trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trần Quang Khải, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.