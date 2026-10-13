Triệt phá vụ sao chép, vận hành lậu game 'Con Đường Tơ Lụa' thu lợi bất chính

Ngày 13/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã làm rõ hành vi sao chép, chỉnh sửa và tổ chức vận hành trái phép trò chơi điện tử có bản quyền trên không gian mạng của đối tượng Huỳnh Viết Thành (SN 2000), trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, ngày 7/8, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã chuyển tin báo về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” đến Phòng Cảnh sát hình sự để giải quyết theo thẩm quyền.

Đối tượng Huỳnh Viết Thành tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Huỳnh Viết Thành đã sao chép, chỉnh sửa trò chơi điện tử “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa” do Công ty VTC Công nghệ và nội dung số được ủy quyền phát hành tại Việt Nam. Sau đó, Thành đổi tên trò chơi thành “VinSro Silkroad” và tổ chức vận hành thông qua trang web https://vinsro.online/. Trong quá trình hoạt động, Thành đã thu lợi bất chính 97.401.061 đồng.

Kết quả xác minh tại Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam cho thấy trò chơi điện tử “VinSro Silkroad” có dấu hiệu sao chép trò chơi “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa”. Các tài liệu, chứng cứ thu thập được là cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi của Huỳnh Viết Thành, xác định trách nhiệm pháp lý theo quy định.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Huỳnh Viết Thành về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục cảnh báo đối với các hành vi tự ý sao chép, chỉnh sửa, khai thác và kinh doanh sản phẩm số khi chưa được chủ thể quyền cho phép. Trên không gian mạng, việc đổi tên hoặc điều chỉnh một phần nội dung sản phẩm không đồng nghĩa với việc được phép sử dụng tác phẩm có bản quyền.

Các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm các quy định về sở hữu trí tuệ, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, đồng thời chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ số.