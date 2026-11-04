Triệt phá tụ điểm ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng

Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Hứa Lê Xuân Hiền. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 2/11, tại trước số nhà 223 đường Mẹ Suốt (tổ dân phố Đà Sơn 8, phường Hòa Khánh), lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Hải Vân) phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

​Đối tượng khai tên là Nguyễn Anh Vũ (SN 1987), lực lượng chức năng phát hiện trong túi nylon đựng bánh mì treo ở xe máy có 1 gói nylon chứa ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ tại kiệt 161 đường Mẹ Suốt, cơ quan chức năng thu giữ thêm 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

​Mở rộng điều tra, lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày, tại trước số 64 đường Gò Dư (tổ 50, phường Hòa Khánh), Đồn Biên phòng Hải Vân tiếp tục kiểm tra, phát hiện Hứa Lê Xuân Hiền (SN 1981, trú đường Lê Trọng Tấn, phường An Khê) đang điều khiển xe máy tàng trữ 2 gói nylon chứa ma túy đá.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiền, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều tang vật quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: HUỲNH CHÍN

​Tiếp tục truy xét “mắt xích” quan trọng trong đường dây, đến 17 giờ ngày 2/11, tại trước số nhà 44/19 đường Đà Sơn (tổ dân phố Đà Sơn 2, phường Hòa Khánh), lực lượng phối hợp đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên (SN 1998, trú tại địa chỉ trên).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Duyên, lực lượng biên phòng phát hiện, thu giữ 22 gói ma túy tổng hợp các loại với khối lượng khoảng 30 gram cùng nhiều tang vật liên quan.

​Đồn Biên phòng Hải Vân đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.